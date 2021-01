annonse

Fremskrittspartiet vil ikke at innvandrere skal få full minstepensjon, hvis de ikke har jobbet eller bodd i Norge lenge nok.

– Hvis du kommer til Norge og ikke har bodd her lenge nok eller ikke arbeidet lenge nok til å få pensjon, da er det økonomisk sosialhjelp som gjelder. Det må være likt for alle, sier Frps Erlend Wiborg. Han leder Stortingets arbeids- og sosialkomité.

Loven sier at en skal ha bodd i Norge i 40 år for å få full minstepensjon. Man kan få supplerende stønad, men den gis ut kun for ett år gangen. Den er behovsprøvd og skattepliktig. For eksempel, om en drar til utlandet i mer enn tre måneder sammenhengende, mister en stønaden, skriver NTB.

