annonse

annonse

Men litt svakere enn 2019.

Da COVID-19 var et faktum for omtrent ett år siden, satte Beijing i verk drakoniske tiltak for å stanse smitten innad i Kina. Herunder ble episenteret Wuhan fysisk isolert. Dette førte til at landets bruttonasjonalprodukt stupte i første del av 2020.

Imidlertid tok Kinas BNP seg opp mot slutten av 2020, og endte med en vekst på 6,5 prosent for året som helhet.

annonse

En likedan utvikling hadde kinesernes kjøp av gullsmykker, juveler og annet fysisk gull. Dette viser en rapport fra bransjeorganisasjonen World Gold Council.

Les også: Høy gullpris skaper subprime-frykt i India – dyrere å være brud i Kina

Da Kinas BNP falt som en sten, fulgte innenlands gulletterspørsel umiddelbart etter, noe som følgende graf viser. Og da bruttonasjonalproduktet senere hentet seg inn igjen på høstparten, fulgte etterspørselen etter gull kloss baketter.

annonse

Oppgang til tross: Kinesisk detaljsalg av fysisk gull-, sølv-, edelstens- og jadevarer ble litt svakere enn i 2019.

Når det gjelder finansielle instrumenter, la kinesiske gull-ETF-er (børshandlede fond) på seg småvakre 16 tonn.

Under pandemien synes kinesiske myndigheter å ha hatt andre ting å tenke på enn hamstring av fysisk gull. Ved utgangen av 2020 hadde People’s Bank of China, Kinas sentralbank, gullreserver på 1.948,3 tonn.

Kinas gullbeholdning har dermed stått på stedet hvil siden september 2019.

Les også: Nå importerer Europa gull fra Asia

Dét er det få som tror på. Det er alminnelig antatt at Kina akkumulerer fysisk gull ved siden av den offisielle beholdningen, især fra landets egen utvinning.

annonse

Banker som Wells Fargo har antydet at Kina eier mer gull de oppgir. Frittstående analytikere som Max Keiser og Alasdair Macleod mener at Kina kan sitte på så mye som 20.000 tonn. Til sammenlikning har USA offisielt 8.133,5 tonn.

Hvis en slik nyhet skulle bekreftes som ekte, ville det trolig sende sjokkbølger gjennom valuta- og finansmarkedene – til yuanens fordel.

– Jeg tror dollaren ville blitt most, sa Macleod i 2019.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474