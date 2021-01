annonse

Regjeringen følger ikke opp stortingsvedtak om forbud mot utenlandskfinansierte trossamfunn.

Da Stortinget behandlet lov om lov om tros- og livssynssamfunn, vedtok et flertall at livssynssamfunn som tar imot bidrag fra stater som ikke respekterer retten til tros- og livssynsfrihet, kan nektes tilskudd.

I et svar til stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) skriver barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) at en slik bestemmelse var foreslått, men ikke fullt ut utredet i forslaget til ny lov om tros- og livssynssamfunn som var på høring i 2017.

– Blant annet i lys av høringen, valgte departementet å ikke gå videre med en slik bestemmelse. Det ble i høringen pekt på at et forbud mot uønsket utenlandsfinansiering vil være svært vanskelig å avgrense rettslig og å håndheve i praksis. Det ble også holdt fram at det kan være uklart hvilken forståelse av retten til tros- og livssynsfrihet det er som skal legges til grunn, og også hvilke begrensninger et forbud vil legge på norske trossamfunns adgang til å samarbeide med trossamfunn i de aktuelle statene, skriver Ropstad.

Svar

Dette skriver han som et svar på et skriftlig spørsmål fra Tybring-Gjedde, som ønsket å vite hva regjeringen vil gjøre for å kontrollere pengeoverføringer fra autoritære stater til trossamfunn i Norge. I spørsmlet viste Frp-representanten til Dagbladets granskning, som blnat annet viste at totalt 16 av drøye 200 trossamfunn har mottatt støtte fra land uten trosfrihet, herunder Saudi-Arabia.

Ropstad skriver at Barne- og familiedepartementet utreder sammen med Utenriksdepartementet hvordan Stortingets vedtak kan konkretiseres.

– Hvordan bestemmelsen skal håndheves, kan jeg ikke gå nærmere inn i på det nåværende stadiet i utredningsarbeidet.

