Ingrid Galadriel Aune Falch er lei av rasistiske og nasjonalistiske holdninger i vikingmiljøet.

Hun vil ikke være med lenger, hun mener det har blitt for mye nynazisme, homofobi, kamp for «hvit makt» og romantisering av vold.

– Jeg kan ikke lenger stå inne for at vikingmiljøet ikke er fritt for høyreekstreme holdninger. Det er for mye dritt som har sneket seg inn, sier hun til NRK.

Aune Falch er 34 år gammel og fra Trøndelag; hun sier at de fleste «norske vikinger» ikke har en politisk eller ideologisk agenda.

– De fleste er først og fremst interessert i vikingtiden, sier hun, og legger til at flere prøver å stoppe utviklingen enn å bidra til den:

– Mange kommer inn i hobbyen sånn – på en uskyldig måte. De vil lære for eksempel håndverk eller fekting, sier Aune Falch.

Stadig oftere ser hun høyreekstreme, forteller hun, og advarer om at det er ikke de synlige hun frykter mest, men de som påvirker i det skjulte. De kan skaffe seg posisjoner, få makt og innføre regler.

– Jeg har selv vært guide for nynazister – uten at jeg med en gang klarte å skjønne det. Jeg har fått skryt for at jeg ser arisk ut, og har oppdaget at noen har postet bilder på nett med nazihilsener etter besøket på museet.

– Det er en del som deler frustrasjonen hennes, forteller Jane Skjoldli, førsteamanuensis i religionsvitenskap ved Universitetet i Stavanger, og sier at det er en strid på gang:

– Det er steile fronter mellom vikingtidsinteresserte med høyreekstreme sympatier på den ene siden, og vikingtidsinteresserte med alle mulige andre politiske overbevisninger på den andre.

