En rekke Frp-politikere har uttalt seg til Klassekampen om partiets kurs.

For ett år siden gikk Frp ut av regjering, nå «sliter partiet fortsatt med å tilpasse seg livet i opposisjon. På et snitt av målingene fra nettsida Poll of Polls for januar har Siv Jensens parti kun 9,5 prosent oppslutning. Med unntak av bompengekrisa i juli 2019, har ikke partiet snittet så lavt hele forrige tiår,» skriver Klassekampen.

De har ringt stortingspolitikere, fylkesledere og ordførere i Frp før å spørre om hva som forklarer nedgangen.

Noen av dem, som fylkesleder i Møre og Romsdal Frank Sve, mener det er vanskelig å bli synlig med egen politikk mens det er coronakrise.

Christian Tybring-Gjedde mener partiet må bli tydeligere på saker som eldreomsorg, samferdsel, justis, innvandring og avgifter. Han sier at partiet må ta «vare på sin politiske arv».

– Mener du at man bør gå tilbake til det Frp som var under Carl I. Hagen?

– Jeg vil tilbake til det Frp som var. Carl var tydelig i mediene og raskt ute. Der har vi sikkert noe å forbedre oss på. Jeg tror vi er på vei til å finne tilbake til dette, sier Tybring-Gjedde.

Carl I. Hagen sier han vil holde sine synspunkter for seg selv.

Flere peker på Sp

Trygve Slagsvold Vedums parti på 20,6 prosent på et snitt av målingene.

– Sp plukker mange lavthengende frukter i form av utspill og utsagn som ikke er helt i henhold til deres program. Jeg tror nok populismen har inntatt Sp, sier Torbjørn Klungland, som er ordfører i Flekkefjord kommune.

Frank Sve i Møre og Romsdal er enig:

– Sp har kopiert vår retorikk, men den har ikke innhold. De gjennomfører ikke hva de sier, sier han.

