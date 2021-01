annonse

Hittil i år har 4.455 innvandrere fått viruset, og nær halvparten av pasientene som ble innlagt forrige uke er født i utlandet.

Innvandrere er mer rammet enn nordmenn, skriver Aftenposten.

Fra 1. januar er registrert rundt 12.000 nye smittetilfeller. Blant nordmenn er andelen 65 per 100.000 de siste to ukene. I kontrast til 553 smittetilfeller per 100.000 for personer født i Pakistan. For somaliere er andelen 448 per 100.000.

Det er er sju, åtte ganger høyere enn blant nordmenn.

Hittil i år har 286 pasienter blitt innlagt på sykehus med corona. Av de er 128 innvandrere, eller 45 prosent. Snittalderen for innvandrere er 53 år, mens den er 66 for nordmenn.

Leder av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Libe Rieber-Mohn sier at det er ikke bare språkproblemer som er årsaken:

– Også sosiale, økonomiske og kulturelle forhold har betydning. Disse endrer man ikke over natten, sier hun.

