annonse

annonse

NTB melder at to menn på 23 og 28 år må i juni møte i Bergen tingrett, siktet for drapsforsøk etter at en mann ble funnet med store kuttskader i bydelen Laksevåg i Bergen.

Episoden fant sted natt til lørdag 11. juli i fjor.

Ifølge tiltalen skal de to mennene brutt seg inn leiligheten til mannen og ha angrepet og forsøkt å drepe ham sammen, ifølge Bergens Tidende.

annonse

– Grunnen til at mannen overlevde er at han kom seg ut av leiligheten, og at det tilfeldigvis kom en drosje forbi med to passasjerer som fikk ringt nødsentralen og som sørget for at han fikk rask medisinsk behandling. Han hadde store livstruende blødninger, sier statsadvokat Rudolf Martin Christoffersen.

De to mennene ble først siktet for grov kroppsskade, men siktelsen ble senere utvidet til å gjelde drapsforsøk.

– Ingen av mennene erkjenner straffskyld, og ingen av dem har villet forklare seg for politiet, sier statsadvokaten.

annonse

Saken kommer opp for Bergen tingrett i midten av juni.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474