Natt til fredag ble grensen stengt, og veldig få slipper inn i Norge de neste to ukene.

Mange grenseovergangen ble fysisk stengt, og politiet vil kontrollere.

– De nye innstrammingene er inngripende og regjeringen vil ta en ny vurdering om to uker. Vi vil ha et godt samarbeid med partene i arbeidslivet for å finne gode løsninger innenfor et strengt regime, og for å kunne justere tiltakene hvis det er nødvendig, sa justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) da hun informerte om tiltakene tidligere i uka.

