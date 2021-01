annonse

Xinhua-sykehuset i Wuhan mottok noen av de første covid-19-pasientene og står på lista over steder WHO-ekspertene har bedt om å få besøke i sin jakt på virusets opprinnelse.

Ekspertene skal ifølge WHO også besøke Huanan-markedet der det mistenkes at viruset kan ha blitt overført fra flaggermus til et annet dyr, før det smittet til mennesker.

Wuhan Institute of Virology, som er underlagt det kinesiske vitenskapsakademiet og forsker på virus som kan bli overført fra dyr til mennesker, skal også besøkes.

annonse

Enkelte har hevdet at koronaviruset kom fra dette laboratoriet, noe som aldri er dokumenter og som kinesiske myndigheter avviser. Forskere har også avvist at viruset er menneskeskapt.

WHO-ekspertene understreker at deres hovedmål med oppholdet i Wuhan er å se hvilke muligheter som fortsatt er åpne for etterforskning på et senere tidspunkt.

Tidligere WHO-topp Keiji Fukuda, som ikke er en del av teamet, har advart mot å ha høye forventninger og sier at det kan ta mange år før man kan konkludere med hvordan viruset oppsto.

annonse

Hittil har over 102 millioner mennesker fått påvist koronasmitte, og 2,2, millioner mennesker er døde av covid-19.