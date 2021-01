annonse

annonse

SV-politiker Petter Eide blir både latterliggjort og kritisert etter den oppsiktsvekkende fredspris-nominasjonen.

I internasjonale medier har nyheten om at Eide har nominert den marxistiske bevegelsen Black Lives Matter til fredsprisen fått mye oppmerksomhet.

Ifølge den britiske avisen The Guardian skal Eide ha skrevet i nominasjonen at bevegelsen har tvunget land utenfor USA til å bekjempe rasisme.

annonse

«Jeg synes at en av de viktigste utfordringene vi har sett i Amerika, men også i Europa og Asia, er den typen økende konflikt basert på ulikhet. Black Lives Matter har blitt en veldig viktig verdensomspennende bevegelse for å bekjempe urettferdigheter. De har spilt en stor rolle når det gjelder å øke global bevissthet og bevissthet om urettferdighet», skal Eide ha skrevet, ifølge avisen.

Black Lives Matter har uttalt at de er en marxistisk organisasjon, og har flere ganger arrangert demonstrasjoner som har vært voldelige.

I 2014 var det mange som reagerte da organisasjonen ropte i gatene at «politiet måtte dø». To år senere fikk de ønsket sitt oppfylt. Rasehateren Micah Johnson drepte fem politifolk, og skadet sju andre, under en Black Lives Matter-demonstrasjon i Dallas. Den svarte politimorderen skal ha vært delaktig i flere svart makt-grupper, inkludert Black Lives Matter.

annonse

BLM-bevegelsen havnet også i mediene i hele 2020 etter dødsfallet på George Floyd. De arrangerte demonstrasjoner i flere amerikanske byer som endte med opptøyer der vanlige folk og politifolk ble skadet og drept.

Ifølge Axios skal opptøyene ha kostet amerikanerne nesten 10 milliarder kroner.

Les også: Black Lives Matter-aktivist mener afroamerikanere har rett til å rane og plyndre butikker

– Inviter dem til Norge!

Eide mener at BLM-bevegelsen fortjener fredsprisen, selv om de har forårsaket store ødeleggelser med sine voldelige demonstrasjoner.

På sosiale medier blir Eide både kritisert og latterliggjort av mange amerikanere.

annonse

– Nobels fredspriser har vært en vits helt siden Obama vant sin for å være svart. Hvis BLM vinner fredsprisen vil den bli meningsløs for alltid, skriver en person i en kommentar til innlegget fra den politiske kommentatoren Tim Pool, som også reagerte negativt på nominasjonen.

Nobel Peace Prizes have been a joke ever since Obama won his for being black.

If BLM wins a Nobel then they'll be forever meaningless. — Hihg Speed Kobold (@HihgSpeed) January 29, 2021

En annen spør om han kan få fredsprisen hvis han brenner ned sitt eget nabolag i helgen. Noen stempler Eide som en galning, mens andre krever at norske myndigheter tvinger briller på SV-politikeren.

Noen ber også Eide hente BLM-demonstrantene til Norge.

– Hvorfor inviterer du dem ikke til å bo i Norge, slik at de kan brenne landet ditt ned! Ingen andre enn media vil ha dem her!, skriver en kvinne i kommentarfeltet til Washington Times.

Why don't you invite them to live in Norway so they can burn your country down! Nobody but the media wants them here! — JE Aggas (@makingmoney541) January 30, 2021

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474