– Det er skrekkelig.

Som USAs ambassadør til FN har Biden-administrasjonen nominert Linda Thomas-Greenfield, og trapper dermed opp sin aktive politiske linje mot regimet i Beijing.

Thomas-Greenfield har uttalt at hun vil motvirke Kinas innflytelse i FNs sikkerhetsråd, motsette seg at kinesere oppnevnes til viktige lederstillinger i FN og være pådriver for granskning av Beijings utviklingshjelp/investeringer i afrikanske land.

– Vi vet at Kina arbeider rundt i FN-systemet for å fremme en autoritær agenda som står i motsetning til institusjonens grunnleggende verdier – amerikanske verdier, sa Thomas-Greenfield da hun onsdag ble utspurt i det amerikanske senatet. FN ble grunnlagt i 1945, men i 1971 ble medgrunnleggeren Taiwan (Republikken Kina med hovedstad i Taipei) kastet ut til fordel for Kina (Folkerepublikken Kina med hovedstad i Beijing).

Under høringen ville også senatorene, særlige republikanere som Ted Cruz og Marco Rubio, vite hvorfor Thomas-Greenfield så sent som i 2019 holdt en betalt tale ved Konfutse-instituttet ved Savannah State University. Der skal hun ha snakket varmt om kinesiske investeringer i Afrika gjennom The Belt and Road Initiative.

Thomas-Greenfield svarte da at hun oppriktig angrer på at hun godtok innbydelsen, skriver South China Morning Post. Thomas-Greenfield unnskyldte seg med at hun ved å delta ville oppmuntre universitetets mange afro- og latinamerikanske studenter til en karriere i utenrikstjenesten, hvor Thomas-Greenfield selv har 25 års fartstid.

Under høringen uttalte Thomas-Greenfield seg også om uighurene, en tyrkisk folkegruppe som lever Øst-Turkestan, et område som kontrolleres av Kina under navnet Xinjiang. Allerede under presidentvalgkampen i 2020 hevdet Bidens kampanje at Kina begår folkemord mot uighurene.

– Det som skjer med uighurene er skrekkelig, og vi må kalle en spade for en spade, sa Thomas-Greenfield til Senatet.

På tampen av sin periode erklærte Trump-administrasjonen Beijings handlinger mot uighurene som et folkemord. Flere frykter at Kina sakte vil utslette uighurene og skifte ut befolkningen med han-kinesere, og trekker paralleller til Hitlers Lebensraum og Holocaust.

Han-kineserne, som har sitt utspring på slettene rundt Yangtze-elven og Den gule flod ved Øst-Kinahavet, har ingen historisk tilstedeværelse i fjell- og stepperike Øst-Turkestan.

