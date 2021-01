annonse

Yasser Shams ville selge nattmat, men fikk ikke lov til å selge mat etter klokken 20.

Det endte med at han gikk på en smell. Nå skylder han banken penger. Etterpå innrømmet kommunen at de hadde gjort en feil. De vil likevel ikke gjøre opp for seg.

Utrop skriver om Yasser Shams, en egyptisk journalist som fikk politisk asyl i Norge i 2017. Han gikk på introduksjonsprogrammet, men ønsket å jobbe på si for å forsørge seg selv.

Da møtte han norsk byråkrati.

Shams og to venner kjøpte en matvogn og ville selge falafel og kebab i Lillehammer sentrum. Men det viste seg å være mer komplisert enn å åpne luka. De fikk bare tillatelse fra Lillehammer kommune å holde åpent fra 09-20. Men falafel og kebab er nattmat. Innskrenkningen av åpningstid ble begrunnet med forsøpling, rotter og slåssing.

– De sa at folk ville kjøpe mat, kaste det på gata og at rottene ville angripe byen. De mente også at fulle folk ville sloss foran matvognene, forteller Shams.

Shams hadde vansker for å forstå norsk byråkrati. Hvorfor skulle dette kun skje utenfor hans utsalgssted? Det var seks andre steder i nærheten som solgte mat om natten.

Etter utallige klager til byråkratiet, måtte de gi opp. Ett år senere innrømmer kommunen at vedtaket om innskrenket åpningstid var grunnløst.

«Serveringssteder uten skjenkebevilling i Lillehammer kommune kan holde åpent alle dager mellom kl. 06.00 og kl. 03.00, jf. forskrift om åpningstid for serveringssteder, Lillehammer kommune, Oppland § 1. Denne bestemmelsen gjelder også matvogner.».

Men kommunens forsikringsselskap hevder på sin side at man må regne med at byråkratiet gjør feil, og derav har ikke Shams krav på erstatning.

– Ikke minst handler det om å ikke ødelegge drømmene til flyktninger som ønsker å skape seg et arbeid, sier Shams.

