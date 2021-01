annonse

– For meg klinger det svært dårlig å nominere en organisasjon som stod for 220 voldelige demonstrasjoner i 2020 til fredsprisen.

Lørdag ble det kjent at stortingsrepresentant for SV Petter Eide nominerer Black Lives Matter (BLM) til Nobels fredspris. Black Lives Matter har uttalt at de er en marxistisk organisasjon, og har flere ganger arrangert demonstrasjoner som har vært voldelige.

På Twitter tar Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Jon Helgheim klar avstand fra forslaget.

– For meg klinger det svært dårlig å nominere en organisasjon som stod for 220 voldelige demonstrasjoner i 2020 til fredsprisen, skriver han og fortsetter med et spørsmål:

– Er voldsvenstre på fremmarsj i SV?

Får støtte

Flere støtter budskapet til den populære Frp-politikeren, som også er innvandringspolitisk talsmann i partiet.

– Så ironisk at Audun Lysbakken ble så sint etter de voldelige angrepene i Washington, men vil nå nominere en organisasjon som er ansvarlig for mer drap, mer vold, og mer hat til fredsprisen, skriver en kvinne.

– Noe må være riv ruskende galt når mennesker foreslår en fredspris til en slik organisasjon, skriver en mann.

– Enig. Dette er knapt til å tro.

