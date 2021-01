annonse

Kjøpsnekt, tvangssalg og sensur.

28. januar omtalte Resett den såkalte GameStop-saken, hvor brukere av internettforumet Reddit gikk sammen om å hamstre aksjer i den børsnoterte dataspillkjeden GameStop.

Ved å drive kursen på GameStop-aksjen opp fra 18 til 500 dollar på det høyeste, ble flere hedgefond som hadde veddet på kursnedgang, påført tap for milliarder av kroner.

Flere av Reddit-brukerne skal ha handlet GameStop-aksjen gjennom mobilappen Robinhood. Selskapet bak Robinhood har som motto å «gjøre finans demokratisk for alle» (democratize finance for all), og som navnet henspiller på, tar Robinhood folkets parti i kampen mot Wall Street – slik som legendens Robin Hood stjal fra sheriffen av Nottingham og delte ut det han stjal til de fattige (folket).

Det kom derfor overraskende på mange da Robinhood valgte å forby kjøp av GameStop-aksjer.

Men ikke bare det: Robinhood solgte også mange kunders GameStop-aksjer mot deres vilje, og forsvarte seg med at de kraftige kurssvingningene var en uforholdsmessig stor finansiell risiko for Robinhood som aksjemeklerforetak.

Robinhood literally closing out positions against the user's will in $GME. I'm sure they have something in their ToS about this, but wow. pic.twitter.com/M0juagPLfB — Joe McCann (@joemccann) January 28, 2021

En Robinhood-kunde skal ha fått sine aksjer solgt til en gjennomsnittlig stykkpris på 118,93 dollar 18. januar. Det er langt under nivåene som GameStop-aksjen samme dag ble omsatt for, nemlig fra 200 til 500 dollar.

Det var imidlertid ikke bare kunder med gearet handel, det vil si en slags rammekreditt, som fikk sine GameStop-aksjer tvangssolgt. Også kunder uten belånt aksjekjøp skal ufrivillig ha måttet se sine aksjer forsvinne.

At this point even if what @RobinhoodApp is doing with force-sells of $GME is *technically* legal due to the terms of their user agreement, they've torched any trust with their user base. Who would put money into a trading platform they don't trust? — Max Burns (@themaxburns) January 28, 2021

Nå beskyldes Robinhood, som har profilert seg som folkets aksjemekler, for å løpe finanselitens ærend – for jo lavere kurs Robinhood tvangsselger GameStop-aksjer for, desto mindre blir tapet som Wall Street har lidd som følge av short-smellen.

Kjøpsnekten og tvangssalget førte forståelig nok til en klagestorm mot Robinhood, og på siden til Robinhood-appen i Google Play raste det inn anmeldelser med én stjerne. Til slutt hadde appen en rating på lusne 1,1 av 5 mulige stjerner.

Det skulle Google ikke ha noe av – og slettet over 100.000 anmeldelser.

after delisting GameStop and AMC, Robinhood has gotten over 100,000 1 star reviews in one hour on the app store, now set with a 1 rating. they deserve it pic.twitter.com/eDNDuPrj8r — Rod Breslau (@Slasher) January 28, 2021

Kort tid senere ble Robinhood-kundene også sensurert av Facebook da gruppen «Robinhood Stock Traders» med over 157.000 medlemmer ble tatt ned.

Grunnen var «seksuell utnyttelse», oppgav tech-giganten.

Påstanden avvises av gruppens eier Allen Tran, som overfor Reuters hevder at gruppen var utsatt for målrettet angrep fra finanseliten.

– De store institusjonene forsøker å stilne fellesskapet vårt. Vi påvirker folks liv på en positiv måte, og de angriper gruppen vår fordi vi er mektigere enn de er, skrev Tran i en Facebook-post etter at gruppen var blitt slettet.

When @AOC and @DonaldJTrumpJr are on the same side you know you fucked up @RobinhoodApp pic.twitter.com/y15FBqrUu9 — Dave Portnoy (@stoolpresidente) January 28, 2021

Robinhoods behandling av småsparere har allerede avstedkommet politiske reaksjoner, hvor ikke bare radikale demokrater som Alexandria Ocasio-Cortez, men også mer konservative republikanere som Ted Cruz og Donald Trump Jr. mener at Robinhood med sine handlinger kan ha manipulert aksjemarkedet.

Uavhengig av politiske og rettslige følger som Robinhood kan måtte oppleve, ser selskapet ut til å ha påført seg selv et betydelig omdømmetap. Gjennomsnittsalderen blant selskapets tretten millioner kunder skal for øvrig være 31 år.

– På et blunk gikk Robinhood fra å være folkets app til fiende av folket, poengterer en bruker på Twitter.

– Det viser seg at @RobinhoodApp er den største svindelen av dem alle, skriver en annen.

