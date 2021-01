annonse

annonse

Regjeringen er bekymret for at de strenge coronatiltakene kan gi langvarige konsekvenser for barn og unge.

I Helsedirektoratets anbefaling til regjeringen påpekes det at barn og unge lider under den strenge tiltaksbyrden som er i dag.

– Så det aller viktigste tiltaket er at ting er mest mulig som normalt, sier Ropstad.

annonse

Onsdag innføres det flere lettelser i tiltakene i de nedstengte kommunene i hovedstadsområdet. Det er lettelser for barn og unge som prioriteres i første omgang.

Lettelsene betyr blant annet at skoler og barnehager i Nordre Follo, Oslo, Ås og 14 andre omkringliggende kommuner vil ha gult tiltaksnivå, med mindre kommunene selv beslutter rødt nivå.

Les også: Krever mer regional og lokal styring med coronatiltak: – Vi har jo mye mindre smitte i Agder enn i Oslo

annonse

Barneombud Inga Bejer Engh er svært glad for lettelsene.

– Mange unge har levd med strenge tiltak lenge, og dette koster mye. Rødt nivå i skolen og stengte fritidstilbud over tid er en stor belastning for barn, både når det gjelder tapt opplæring og deres psykiske helse. Det er en risiko for at flere unge kan falle utenfor, noe som også har store samfunnsøkonomiske konsekvenser, sier barneombudet i en pressemelding.

Nå er det opp til kommunene om de følger anbefalingene regjeringen har kommet med. Barneombudet ber kommunene være varsomme med å legge på tiltak.

– Vi ber kommunene om å særlig være oppmerksomme på konsekvensene for ungdommene som lenge har hatt strenge tiltak, og hva som kan gjøres for at de skal få leve mest mulig normale liv, sier Engh.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474