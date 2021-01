annonse

Etableringen av og støtten til «Forum om muslimfiendtlighet» er å svikte millioner av mennesker som er tvunget til å leve under politisk islam.

Dette er mennesker som blir undertrykt av den politiske ideologien islam, denne ideologien som blir forkynt og reklamert fra moskeer og IRN. Ved å støtte opp om «Forum om muslimfiendtlighet», blir millioner av mennesker undertrykt av regjeringen.

Millioner av mennesker i Iran og mange andre land, til og med i Europa, kjemper daglig sine kamper mot den politiske ideologien som KRF, V og H støtter opp under. Partiene er i forumets første møte representert av kunnskapsminister Guri Melby (V), justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H), tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og – som kremen på glasuren – kultur- og likestillingsminister Abid Raja. De har samlet seg for å gjøre Norge til et trygt og godt land å bo i for muslimer.

Men Norge har vært et trygt og godt land å bo i for alle, uansett religiøs tilhørighet. Alle som bor i Norge har samme rettigheter og muligheter. Problemet er at en gruppe muslimer, som er representert av moskeer og Islamsk Råd Norge, ikke er fornøyd med de rettighetene som alle i Norge faktisk har. De krever særrettigheter, som retten til å styre og begrense andres rettigheter. De vil ha retten til å begrense ytringsfriheten gjennom å skape et klima der alt som muslimer ikke liker, det være seg filmer, illustrasjoner, bøker eller avisinnlegg blir sensurert. Denne gruppen muslimer krever ekstraordinære særrettigheter gjennom å utøve vold under demonstrasjoner, eller så går de i offerrollen ved å bli krenket. De blir kollektivt krenket av en tegning. Av en tekst.

En klagesang

Men er det ikke egentlig muslimene som blir representert gjennom IRN og moskeene som krenker millioner av mennesker rundt om i verden? Ifølge en rapport fra Plan international blir 16 millioner jenter giftet bort i barnealder. De små jentene, som blir revet i stykker av voksne menn, disse jentebarna som dør under tidlig graviditet og fødsel – blir ikke de krenket av muslimer som har Muhammed som sitt forbilde?

Hvem blir egentlig krenket? Jo, det er de kvinnene som har blitt voldtatt i tvangsekteskap, de millioner av kvinner som blir slått hver eneste dag i alle muslimske land, som blir steinet etter en svært mangelfull «dom» – er det ikke egentlig de som har blir krenket av bokstavtro muslimer? For ikke å glemme de millioner av homofile som blir drept på de verst tenkelige og brutale måter, blir ikke også de krenket av konservative muslimer? Eller hva med de tusenvis av eksmuslimer som blir drept, fengslet og torturert i mange land. Blir ikke de krenket av muslimer som utøver islam?

Enn de tusenvis av jøder, kristne og mennesker med andre religioner, som har blitt drept, som har mistet huset, som har blitt jagd bort fra sine hjem, bare på grunn av sin religion. Har ikke de blitt krenket av muslimer? Vi leser hver eneste dag om kristne som blir drept i Pakistan eller andre muslimske land. Det er ikke lenge siden Bibi-saken: En kristen kvinne som hentet vann fra en brønn forbeholdt muslimer, og som for det ble dømt til døden i Pakistan. Ja, selve islam er diskriminerende, fordi islam sier at bare muslimer kommer til paradiset.

Islam i Vesten

Og i Vesten, hvor mange eksempler på vold forbundet med ære, for ikke å snakke om æresdrap, har vi ikke sett til nå? Hvor mange kvinner bor på hemmelig adresse i Vesten? Hvor mange illustratører, filmskapere og forfattere har blitt drept, kun fordi de skrev eller tegnet noe som noen følte seg krenket av? Og nå opprettes et forum, med fire statsråder til stede, for å gjøre Norge til et bedre sted for muslimer. Er det virkelig nødvendig?

Norge har vært et meget bra sted å bo, på alle måter, helt til IRN ble dannet, til moskéene ble flere og flere, større og større. Med disse på plass kan folk bli stemplet som rasister, islamofober og vantro. Nordmenn visste ikke om jihad før dere kom. De visste ikke om de 72 jomfruene heller, ikke før dere kom. Dere har dratt «strikken Norge» til det punktet der ingen tør å si sin egentlige mening. De som er etnisk norske skammer seg over å være hvite. Så langt har strikken blitt dratt. KrF og Venstre, ja alle partier som støtter slike muslimer, de er med på å undertrykke eksmuslimer, kvinner, homofile og barn – ja, alle som har blitt krenket av muslimer.

