– Man kan ikke forhandle, man kan ikke lage lover, man kan ikke jobbe – med terrorister, raser Jason Johnson, demokrat og politisk analytiker på nyhetskanalen MSNBC.

Johnson kom med kommentarene onsdag på programmet «Deadline», da TV-anker Nicolle Wallace snakket om til QAnon-støttespilleren Marjorie Taylor Greene, som nettopp har blitt valgt inn som representant for republikanerne i Representantenes hus for delstaten Georgia.

– Dette handler ikke engang om synspunkter. Greene er en konspirasjonsteoretiker, og har begått den samme typen desinformasjonshandlinger som Sikkerhetsdepartementet (Department of Homeland Security – DHS) i dag advarte mot, i en nesten enestående kunngjøring, sa hun.

– Hun personifiserer det som Sikkerhetsdepartementet beskriver i kunngjøringen angående verdenssynet til potensielt voldelige ekstremister som representerer innenlandsk terrorisme. Dette er synspunktene som denne kongresskvinnen har, presiserte ankeret.

Stormingen av kongressbygningen

Wallace tok deretter opp de dramatiske scenene på Capitol Hill 6. januar, og var svært kritisk til de republikanerne i Senatet som ikke ønsker å stille Trump for en riksrettsrettsak for hans rolle i hendelsen.

– Jeg tror det som avsløres av avstemningen i Senatet denne uken – med 45 republikanere som ikke engang vil holde en rettssak for en president som oppmuntret til opprøret, og som fikk dem alle sammen til å gjemme seg på sine egne kontorer med møbler presset opp mot dørene, sa Wallace.

– Hvis Donald Trump ikke oppmuntret til et voldelig opprør som de var redde for, hva gjemte de seg for? Hvis de ikke var redde, hvorfor streifet de ikke rundt i hallene i stedet for å være inne på kontorene sine med møbler presset opp mot en dør?, spurte hun retorisk:

– Kunngjøringen fra folket i Sikkerhetsdepartementet beskriver trusselen og verdensbildet som synspunktene som QAnon-medlemmet av Kongressen (Marjorie Taylor Greene) offentlig har støttet, avsluttet TV-ankeret, la hun til.

Ansvar

Jason Johnson tok deretter over ordet, da han snakket om hvilket ansvar han mener republikanerne har ovenfor Greene.

– Hvis folket i Georgia vil at denne vanvittige konspirasjonsteoretikeren skal representere dem, så er det deres rett, men Det republikanske partiet trenger ikke å støtte henne. De behøver ikke å sette henne i komitéer, de kan ta penger fra henne. De kan kritisere henne, men det gjør de ikke, sa han.

– De vet at det er en voldelig terrororganisasjon som støttes av deres ideologi. De prøver å late som dette ikke er tilfelle. Så Demokratene må ikke bare knytte hver eneste person i dette partiet til disse spørsmålene, men også vise folk hva de dramatiske og negative konsekvensene er. Vi mistet flere kongressdager hvor folk kunne ha jobbet, la han til.

Terrorister

Avslutningsvis gikk Johnson langt i å knytte Det republikanske partiet til innenlandske terrorister i USA.

– Alexandria Ocásio-Cortez nevnte i intervjuer etter opprøret at hun ikke ønsket å søke ly i samme rom som republikanere, fordi hun genuint fryktet at de kunne fortelle noen av terroristene hvor hun gjemte seg. Så når man har medlemmer av Det republikanske partiet som blir ansett som nært tilknyttet en terrororganisasjon, må Demokratene si at disse menneskene er terrorister og at de ikke ønsker å styre landet, sa han.

– Vi forhandler ikke med terrorister! Den første demokraten som sier dette, er personen som burde være frontfiguren til beskjedene som kommer ut av partiet de neste 18 månedene. Man kan ikke forhandle, man kan ikke lage lover, man kan ikke jobbe – med terrorister, avsluttet MSNBC-analytikeren.

