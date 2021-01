annonse

Uavklarte smitteutbrudd ved skoler i Nordre Follo gjør at det blir minst én uke på rødt nivå for barnehager og grunnskoler, og muligens to uker for videregående.

Smittesituasjonen blant barn og unge samt utbrudd på flere av kommunens skoler gjør at kommunen holder skolene på rødt nivå neste uke. For videregående kan det bli to uker på rødt nivå, opplyser kommuneoverlege Kerstin Johnsen Myhrvold til NTB.

– Det er fordi vi er i en uavklart situasjon med tre pågående skoleutbrudd. Det er mange hundre barn, ansatte og husstandsmedlemmer i karantene, og vi har sett pågående smittespredning i skolene. Dette er hovedbegrunnelsen for å videreføre rødt nivå i vår kommune. Det har også med sikkerheten til de ansatte i skolen å gjøre i en slik uavklart situasjon. Men vi vil gå over til gult nivå så snart det er mulig, sier Myhrvold.

