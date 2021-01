annonse

En tidligere KGB-agent indikerer at sovjetisk påvirkning under Den kalde krigen har påvirket Donald Trump og hans synspunkter.

Donald Trump skal ifølge en tidligere KGB-agent ha blitt bearbeidet og pleiet som et russisk aktivum i 40 år. The Guardian rapporterer at Trump var så mottagelig for antivestlig propaganda at det ble feiret i Moskva.

Aktivum er et etterretningsbegrep, og beskriver en person som samarbeider og deler informasjon med fremmede makters etterretningstjenester.

– Trump var det perfekte mål på mange måter. Forfengeligheten og narsissismen hans gjorde ham til et naturlig mål å rekruttere. Han ble pleiet over en 40 årsperiode, helt opp til dette valget, sier forfatter Craig Unger, som har skrevet en bok kalt «American Kompromat, How the KGB Cultivated Donald Trump, and Related Tales of Sex, Greed, Power and Treachery».

En av hovedkildene i boken er Juri Shvets (67), som tjenestegjorde som major og spion i det sovjetiske etterretnings- og sikkerhetspolitiet KGB i Washington D.C. på 1980-tallet. Han jobbet kamuflert som utenrikskorrespondent for det russiske nyhetsbyrået TASS i den amerikanske hovedstaden.

– Dette er et eksempel på folk som ble rekruttert mens de ennå var unge studenter, og som etter hvert fikk viktige posisjoner. Det var noe sånt som hendte med Trump, sier Shvets i et intervju med The Guardian.

Föret med propaganda

Han påstår at Trump den gangen han først ble rekruttert for flere tiår siden ble fôret med propaganda og påvirket av KGB-agenter som smigret ham, og som oppfordret ham til å satse på en politisk karriere.

– For KGBs del var dette en sjarmoffensiv. De hadde samlet inn mye informasjon om hans personlighet, så de visste hvem han var som person. Inntrykket var at han var svært sårbar intellektuelt og psykologisk, og at han var tilbøyelig for smiger, sier Shvets..

– Og dette utnyttet de. De lot som at de var umåtelig imponert over hans personlighet og mente at dette var fyren som burde bli USAs president en dag, at det var folk som han som kunne endre verden.

Det indikeres også at det er sovjetisk påvirkning som har utløst Donald Trumps skepsis til NATO-samarbeidet og motvilje mot å forsvare vestlige allierte.

Det er ikke første gang det kommer påstander om Trumps russiske tilknytning. Mediene var fulle av stoff om dette fra 2017-18 mens Robert Muellers etterforskning pågikk. Det såkalte Russia Collusion-sporet førte ikke til noen tiltaler eller funn som indikerte at det var hold i beskyldningene.

