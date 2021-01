annonse

Påtalemyndigheten i USA har siktet to medlemmer av den høyreradikale gruppen Proud Boys etter stormingen av Kongressen. Nå skjerpes siktelsene.

Nå er de to siktet for sammensvergelse for å hindre politifolkene som voktet kongressbygningen. Dette melder New York Times.

Mennene er fra før blitt anklaget for mindre alvorlige lovbrudd.

Tre medlemmer av Oath Keepers er de eneste som tidligere er blitt siktet for mer alvorlige forbrytelser. Disse skal angivelig ha planlagt protester i Washington helt siden uken etter det amerikanske presidentvalget i 2020.

