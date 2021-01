annonse

annonse

Studenter som må gjøre forsøk og ha ferdighetstrening som er nødvendig, kan få tilgang til utvalgte lokaler på campus.

Det skal fortsatt være digital undervisning på universiteter, fagskoler og høyskoler for studenter i ring 1- og ring 2-kommunene. Nå innføres et unntak. De som må gjøre forsøk og ha ferdighetstrening som er nødvendig for å ikke bli forsinket i studiene sine, kan få tilgang til lokalene.

– Jeg er glad for at vi kan starte med å lette litt på tiltak for universitet og fagskoler, sa kunnskapsminister Guri Melby (V) på regjeringens pressekonferanse lørdag formiddag.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse