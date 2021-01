annonse

Vil ha frivillighet.

Russland utviklet tidlig sin egen vaksine mot COVID-19, smitten som forårsakes av SARS-CoV-2-viruset, og etter nyttår gikk prosessen i gang med å massevaksinere befolkningen.

28. januar hadde over 320.000 av Moskvas 12 millioner innbyggere mottatt vaksine, tilsvarende 2,5 prosent av befolkningen. Hver dag settes det mellom 15.000 og 20.000 sprøytestikk i den russiske hovedstaden.

Selv om massevaksinasjonen dermed går tregere enn beregnet, vil myndighetene ikke utstede såkalte vaksinepass, som myndighetene mener er en «diametral idé». Dette melder nyhetsbyrået TASS.

– Utover nødvendig sertifikat har russiske myndigheter besluttet å ikke innføre noen tilleggsdokumenter for dem som inokuleres mot coronaviruset, sa visestatsminister Tatjana Golikova i et møte med president Vladimir Putin torsdag.

Golikova uttalte samtidig at et vaksinepass «terger folket», som begynner å oppfatte vaksinasjon som en «obligatorisk prosess».

Putin har lenge bedyret at vaksinasjon skal være frivillig. Under pandemien har myndighetene imidlertid vist seg å kunngjøre smitteverntiltak pø om pø for å ikke demotivere folket allerede fra start. Erfaringsmessig kan vaksinepass derfor ikke utelukkes senere.

Den russiske presidenten har imidlertid erklært at pandemien er på retrett i Russland. Nylig ble flere store corona-tiltak i Moskva opphevet som følge av lavere smittetall.

Siden portforbudet fra 30. mars til 9. juni har russere stort sett kunnet bevege seg fritt under et alminnelig påbud om munnbind og hansker samt sosial avstand. Putin mener at portforbud griper for dypt inn i borgernes frihet og gjør stor skade på økonomien. Russiske myndigheter har derfor satset på lokale, målrettede tiltak fremfor generelle forbud.

I vesteuropeiske land som Storbritannia, Frankrike og Italia satt befolkningen innestengt gjennom store deler av 2020, og også i 2021 ligger det an til at myndighetene vil besvare pandemien med generelle portforbud.

Dette er blant annet tilfellet i Frankrike og Nederland, hvor myndighetene i år har innført portforbud deler av døgnet. Beslutningen fikk flere nederlendere til å ta til gatene. Politiet svarte da med å slå demonstrantene til blods.

Woman hit by water cannon during anti lockdown protests in Holland pic.twitter.com/ZjeIk70jtj — avcobe (@avcobe) January 25, 2021

Mens folk i Moskva og Russland går fritt i gatene, ble blant annet en kvinne i Eindhoven, Nederland, skutt med vannpistol og påført utvortes blødning i hodet.

I Norge arbeider Solberg-regjeringen med et forslag om portforbud.

