Tror Bitcoin vil bli avløst.

Den siste tiden har Bitcoin gått som en kule, og har samtidig tiltrukket seg oppmerksomhet fra småsparere, media og ikke minst storfinansen. Fra desember 2020 til januar 2021 steg prisen fra under 20.000 dollar til over 40.000 dollar på det meste.

Nå uttaler også Ray Dalio seg om Bitcoin. Milliardæren er ingen hvemsomhelst, men leder verdens største hedgefond Bridgewater Associates i Connecticut, USA.

Dalio ser store muligheter for kryptovalutaen, men også en eksistensiell risiko. Han trekker først frem det som han mener er Bitcoins sterke sider.

– Det er en fantastisk bragd å ha funnet opp en ny type penger gjennom et system som er programmert på en computer og som har fungert i rundt ti år og som raskt blir populær som både en type penger og som verdilagring, skriver Dalio.

Dessuten, mener Dalio, finnes det få anleggsmidler som har finansielle egenskaper som likner på gullets. Enn så lenge er Bitcoin et av disse alternativene.

Ifølge RT.com ser hedgefond-legenden likevel skjær i sjøen for verdens mest verdifulle kryptovaluta, som har en markedsverdi på 638 milliarder dollar, langt foran Etherum på andreplass med 153 milliarder dollar.

Dalio kaller Bitcoin og annen kryptovaluta en «langvarig opsjon i en høyst usikker fremtid». Herunder må man påregne å kunne tape rundt 80 prosent av innsatsen.

Ikke minst mener Dalio at Bitcoins påståtte styrke, nemlig at det bare finnes et fast antall mynter, egentlig er en svakhet. Bitcoins statiske pengemengde vil med tiden gjøre at folk ser seg rundt etter alternativer – og blokkjedeteknologien er allerede på plass.

– Jeg antar at noen bedre vil dukke opp og overta dennes sted, sier Dalio om Bitcoin.

