Den 27. januar er den internasjonale holocaustdagen. I den anledning skriver statsminister Erna Solberg en interessant artikkel på sin blogg.

Statsministeren kan fortelle at det legges frem en fornyet versjon av regjeringens handlingsplan mot diskriminering og hatefulle ytringer. Målet skal være å bidra til å redusere antisemittismen i Norge og tiltakene skal først og fremst virke forebyggende, ifølge Solberg.

Da er det viktig å kartlegge hvor jødehatet kommer fra først. Det finnes i mørke kroker hvor en liten gruppe mennesker befinner seg, som hos nynazister som Tore Tvedt, eller sågar i politiske partier som Alliansen og Hans Jørgen Lysglimt Johansen. Disse er vel belyst og fordømt av de aller fleste mennesker i Norge.

Men hva med Arbeiderpartiet, SV, Rødt og MDG?

Her er jødehatet sterkest, men det belyses aldri i den skala det skulle ha vært gjort.

Mot slutten av 2019 så la Oslo-byrådet med ekstremisten Raymond Johansen frem den nye politiske planen for de neste fire årene. Den inneholdt et punkt med oppfordring til boikott av enkelte varer og tjenester fra Israel.

Mange jøder i Oslo reagerte med stor bekymring på dette og var redd for at mer trakassering, hat og mobbing ville bli resultatet. Den jødiske programlederen, Suzanne Aabel, gikk så langt som å si at hun ville holde Raymond Johansen personlig ansvarlig om mer jødehat ville oppstå. Erna Solbergs innlegg viser vel med all tydelighet hva som skjedde.

Dette står i ekstremistpartiet Rødt sitt partiprogram:

«Rødt støtter palestinernes kamp for frihet. Derfor jobber vi for at norske kommuner skal ha innkjøpsboikott for varer fra områder okkupert av Israel.»

Tror virkelig disse sosialistene at de ikke skaper jødehat med slike programfestede hatefulle resolusjoner?

Det virkelige jødehatet i Norge, som har innflytelse, finnes hos sosialistene, ikke nazistene. Det er her Regjeringen og Solberg har en jobb å gjøre med sine forebyggende tiltak. Først og fremst må sosialistene lære seg at det eneste demokratiet, som de holder så høyt ifølge seg selv, i Midt-Østen, er Israel. Alt det andre består av undertrykkende ideologier og terrororganisasjoner som også sosialistene sier de vil kjempe imot. Når det gjelder muslimer, som både venstresiden og Regjeringen, med Solberg i spissen, så varmt forsvarer, så er jødehatet ekstra sterkt og meget synlig for den som ønsker å se.

Snakk om å tale med to tunger!

Det er på tide at Norges befolkning snart får øynene opp for hvilket dypt hat som befinner seg på venstresiden i norsk politikk. Ekstreme og hatefulle organisasjoner som Palestinakomiteen, UNRWA og Norsk Folkehjelp for eksempel, bidrar til antisemittisme uansett hvordan de vrir og vrenger på det selv.

«Vi må aldri glemme», sier Solberg. Nei, det er riktig. Men hvis vi ikke skal glemme, så kan vi heller ikke lukke øynene for det åpenbare hatet som finnes på venstresiden i Norge mot den staten som ble opprettet for jødene etter andre verdenskrig. Jødehatet fortsetter blant disse, og de vil se Israel jevnet med jorden.

Solberg skriver videre:

«Fortsatt finnes det fordommer mot jøder og andre minoriteter, også i Norge. Kampen mot hat og rasisme er på ingen måte over. Vi finner den midt iblant oss, og vi finner den på internett.»

Igjen så har statsministeren helt rett. Men hun unnlater å sette halen på grisen ved å ikke nevne hvor trollet befinner seg – på venstresiden – hos sosialister som ser seg selv som de mest solidariske og inkluderende, varme og vennligste mennesker på denne planeten. Men virkeligheten er en annen.

Dette er sneversynte mennesker med en agenda som inkluderer hat mot en folkegruppe. For de må da vel forstå at enhver trakassering av Israel vil tas personlig opp av de fleste jøder? Venstresiden er da ellers veldig flinke til å påpeke tilsvarende når det kommer til muslimer, så hvorfor skal det være forskjell på jøder og muslimer?

Dobbeltmoral er også moral – det er bare det at den stinker når hat og antisemittisme er så alt for synlig i den.

