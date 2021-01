annonse

Journalister i den etablerte norske pressen, som vanligvis slår miljøutslipp stort opp, ønsker tilsynelatende ikke å informere egne lesere om at Biden-administrasjonens nye klimasjef John Kerry er storforurenser.

Både NRK og TV 2 har hatt mye fokus på såkalte klimaendringer de siste årene. Da Trump var president fikk han kritikk for å ikke ta klimasaken på alvor. Den nå avgåtte presidenten ble flere ganger latterliggjort av de to største nyhetskanalene i Norge.

I forrige uke publiserte TV 2 en sak om USAs ferske klimasjef, demokraten John Kerry, som da refset Kina for landets klimaforurensing.

– Biden-administrasjonens klimasjef John Kerry uttalte at et nylig klimaløfte fra Kina ikke var «bra nok». Løftet omfattet at Kina vil bli karbonnøytral innen 2060 – altså 10 år etter tidsrammen som har blitt satt av de fleste andre land, skrev TV 2.

Storforurenser

Nyhetskanalen skrøt av Kerry og la til at «han var med på å få Kina til å stille på FNs klimakonferanse i Paris» da han utenriksminister for Obama.

Men det TV 2 og de andre norske mediene tilsynelatende overser er Kerrys bruk av privatfly.

Fox News skriver at Kerrys bruk av privatfly slapp ut 166 tonn med karbon i fjor. Dette tilsvarer det samme som omlag 36 biler ville gjort på ett år, skriver den amerikanske nyhetskanalen.

– Finn dere ny jobb

Nyheten kommer kun et par dager etter at Joe Biden og hans administrasjon signerte en ordre om å stanse byggingen oljerørledningen Keystone XL fra oljesandfeltene i Alberta i Canada til USA, på grunn av miljøhensyn.

De ansatte som jobbet med oljerørleggingen fikk beskjed av John Kerry at de «kunne gå å jobbe med solcellepaneler istedet».

Mange reagerer nå på at Biden og hans folk tar jobbene til vanlige arbeidere på grunn av «miljøhensyn», mens de selv flyr rundt i privatfly og forurenser.

– John Kerry flyr i private jetfly, eier en 23 meter lang yacht og flere herskapshus, og har karbonavtrykket til en liten nasjon. Likevel ber han energiarbeidere om å «lage solcellepaneler» når Biden-administrasjonen dreper jobbene deres, skriver den republikanske senatoren Tom Cotton på Twitter.

John Kerry—who flies in private jets, owned a 76-foot yacht and several mansions—has the carbon footprint of a small nation.

Yet he tells energy workers to "make solar panels" when the Biden administration kills their jobs. pic.twitter.com/QhK2FVykxU

— Tom Cotton (@TomCottonAR) January 27, 2021