Black Lives Matter er en marxistisk organisasjon som bruker vold for å få frem budskapet sitt. Fredag ble de nominert til fredsprisen av Petter Eide (SV).

– Black Lives Matter har blitt en veldig viktig verdensomspennende bevegelse for å bekjempe urettferdigheter, hevdet SV-politikeren i sin begrunnelse på hvorfor BLM fortjener fredsprisen.

Men mange har reagert negativt på nominasjonen. Den marxistiske organisasjonen har ofte brukt vold i sine demonstrasjoner, og enkelte ganger har deres medlemmer drept politifolk. I store deler av 2020 gjorde Black Lives Matter opprør og forårsaket store ødeleggelser etter at George Floyd døde i politiarrest.

En av BLMs ledere har uttalt at organisasjonen vil «brenne ned systemet» hvis de ikke får viljen sin. På Twitter hender det også at svarte personer legger ut voldsvideoer mot hvite med BLM-slagordet «Ingen rettferdighet, ingen fred». Voldsvideoene blir sjelden slettet.

Flere personer er blitt skadet og drept som følge av de voldsomme opptøyene i fjor sommer . Det ble esitmert at skadene kostet amerikanerne nesten ti miliarder norske kroner.

De etablerte mediene i Norge har ikke ønsket å vise videor av de voldelige opptøyene av Black Lives Matter-aktivister som gikk viralt i forbindelse med George Floyd-protestene.

Mediene har også dysset ned fredsprisnominasjonen fra SV-politiker Petter Eide, til tross for at den er blitt mye omtalt i amerikanske aviser.

Vi har funnet frem noen av de mest oppsiktsvekkende hendelsene med Black Lives Matter under.

Dette er organisasjonen Petter Eide ønsker å gi fredsprisen:

"We're getting nominated for a Nobel Peace Prize for this shit!" pic.twitter.com/Eri9Selt2U

2. Black Lives Matter roper at «politiet må drepes».

3. En bilsjåfør ble dratt ut av bilen og banket opp i forbindelse med en BLM-demonstrasjon i Portland. Han ble til slutt sparket i hodet av en demonstrant og mistet bevisstheten.

Veteran journalist @lisabKOIN reports what happened yesterday when a BLM mob beat Adam Haner unconscious in downtown after attacking his partner. Straight news like this is rare. Most media in Portland have systematically failed or misled the public. https://t.co/eExhDQ06T2 pic.twitter.com/2CZuRApzzU

4. En BLM-supporter la ut et bilde på Twitter der han knelte på nakken til en to år gammel gutt. Han skrev i bildteksten «Black Lives Matter Nå motherfucker». Knelingen skjedde i kjølevannet av politihendelsen med George Floyd.

Den svarte mannen skal ifølge rapporter ha hatt psykiske problemer og blitt påvirket av medieoppslagene rundt George Floyd.

Dear @nfl @NASCAR @NBA this is what you are promoting https://t.co/sLhE6bEz7r

5. I flere byer har Black Lives Matter demonstranter oppsøkt folk som er ute og spiser eller sitte på cafe, der de blir truet med bank om de ikke reiser knytteneven i solidaritet med den marxistiske organisasjonen.

1) In a scene that played out several times Monday, a Black Lives Matter protest that began in Columbia Heights confronted White diners outside D.C. restaurants, chanting “White silence is violence!” and demanding White diners show their solidarity. #DCProtests pic.twitter.com/fJbPM76vb0

6. I flere amerikanske byer ble butikker plyndret av Black Lives Matter aktivister. En av lederne i organisasjonen uttalte etter plyndringen at svarte hadde rett til å rane og plyndre butikker.

Amerikanske journalister ble også angrepet av BLM-demonstranter da de rapporterte om plyndringen.

Looting designer clothing stores is “reparations” says Black Lives Matter organizer in Chicago 🤡 pic.twitter.com/SGGJkUkYMv

7. Black Lives Matter aktivister ventet på Trump-supportere etter en markering i den amerikanske hovedstaden. Da arrangementet var ferdig ble flere angrepet, inkludert en kvinnelig svart Trump-supporter og hennes to små barn.

Fight breaks out on BLM Plaza between a family supporting Trump and pro-BLM supporters moments ago. DC police trying to calm the situation and separate groups. Sad scene , children are crying and very scared. pic.twitter.com/tWHta2iZFq

8. Black Lives Matter har satt fyr på utallige bygninger i USA. I videoen under kan du se en politistasjon i Minneapolis brenne ned.

Protesters in Minneapolis, Minnesota, set fire to the police department’s 3rd precinct building overnight.

There have been protests in the city over the death of an unarmed black man while in police custody.

More on George Floyd's death here: https://t.co/YRNmgiVD56 pic.twitter.com/zBmf5hQuVb

— Sky News (@SkyNews) May 29, 2020