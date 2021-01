annonse

Vinmonopolet advarer om spritsmugling, mens FHI mener det er lite smittevern å hente. Flere advarer om at barn vil få det enda vanskeligere ved et portforbud.

Regjeringen har sendt på høring et lovforslag som åpner for portforbud som smitteverntiltak «i ekstreme situasjoner» dersom koronapandemien kommer ut av kontroll. Det får lite gehør, skal man tror et utvalg av de mange høringssvarene.

Forslaget har skapt mye engasjement, og også mange privatpersoner har sendt inn høringssvar, i tillegg til statlige etater og organisasjoner. Fristen for å si sin mening løp ut søndag.

Vinmonopolet frykter at et eventuelt portforbud skal føre til økt handel med smuglersprit, illegal alkoholomsetning og varige endrede alkoholvaner, skriver de i sitt høringssvar.

Advokatforeningen mener portforbud kan sammenlignes med hjemmesoning og elektronisk fotlenke.

«Generelle portforbud innføres bare av myndigheter som ikke stoler på sin egen befolkning», skriver foreningen.

Ikke dødelig nok

Dommerforeningens menneskerettighetsutvalg er blant dem som advarer kraftig mot tiltaket. De mener det ikke er forholdsmessig.

– Hadde det vært tale om en sykdom med svært høy dødelighet som for eksempel ebola, hadde ønsket om å kunne innføre portforbud vært mer forståelig, skriver foreningen.

Norges institusjon for menneskerettigheter fraråder regjeringen å gå videre med forslaget.

Folkehelseinstituttet mener det er lite «tilleggsgevinst» å hente ved et portforbud, dersom andre tiltak er på plass, og kaller det et «unødvendig grovt virkemiddel», ifølge NRK.

Frykter mer negativ sosial kontroll

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet frykter at et portforbud særlig vil ramme barn som er utsatt for negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. Også Kirkens Bymisjon og Røde Kors er bekymret for hvordan et så strengt tiltak vil ramme barn og unge, og særlig de som er utsatt for overgrep og vold hjemme.

«Et portforbud vil stå i veien for at disse barna kan oppsøke arenaer hvor de ellers ville fått hjelp og støtte», skriver Røde Kors.

Barn som har dårlig plass hjemme, vil få enda mindre mulighet til å leke og utfolde seg, påpekes det.

De to organisasjonene, som driver mye sosialt arbeid, er også bekymret for konsekvensene for bostedsløse og rusmisbrukere dersom det innføres portforbud.

Politiets Fellesforbund reagerer spesielt på at regjeringen foreslår at Sivilforsvaret kan få i oppgave å hjelpe politiet med å håndheve et portforbud og bemanne kontrollposter. Det vil ikke forbundet støtte.

Kan bli droppet

Justisminister Monica Mæland (H) har sagt at det ikke er aktuelt å innføre portforbud slik situasjonen er nå.

– Det er heller ikke gitt at vi sender lovforslaget til Stortinget, men det er viktig at vi er forberedt, og at vi utreder verktøy som kan måtte bli brukt i kampen mot pandemien, sa hun tidligere denne måneden.

