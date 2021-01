annonse

Enkelte drapsaker får mye oppmerksomhet i mediene, andre får lite. Nylig har man i Norge markert tjueårsdagen for det rasistisk motiverte drapet på Benjamin Hermansen. Men drapsofre som er tatt av dage av borgere med innvandrerbakgrunn, får mindre oppmerksomhet. Det er ikke nødvendigvis så enkelt å forklare hvorfor.

I denne artikkelen har Resett funnet frem drapssaker i trettiårsperioden 1991-2018 hvor gjerningspersonen har hatt utenlandsk bakgrunn. Listen er ikke nødvendigvis helt utfyllende da informasjonen ikke er sentralisert og gjort tilgjengelig av myndighetene.

Men noen tall finnes fra de siste årene, og vi starter med en oversikt hentet fra Kripos Nasjonal drapsoversikt 2011-2020. I denne tiårsperioden var det totalt 313 drapspersoner i Norge. 28 prosent (88 stk) av disse hadde utenlandsk statsborgerskap på drapstidspunktet. Ytterligere 9 prosent (27 stk) hadde hatt et utenlandsk statsborgerskap tidligere, men hadde norsk statsborgerskap på drapstidspunktet. Det er dermed en andel på 37 prosent av gjerningspersonene som kan knyttes til innvandring i en eller annen form.

Mange vil være interessert i om innvandrere er overrepresentert på statistikken. Å komme frem til et presist forholdstall er imidlertid ikke så rett frem. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde ifølge SSB 12,2 prosent av befolkningen i Norge per 1. januar 2011. I 2020 hadde det steget til 18,2 prosent.

Et gjennomsnitt for perioden viser altså en innvandrerandel på ca. 15 prosent, mens de på drapsstatistikken var 37 prosent. Men det er flere faktorer som er usikre. Noen av drapene kan ha vært utført av utlendinger uten lovlig opphold i Norge. Men den viktigste faktoren er nok at drap uproporsjonalt utføres av personer i alderen 18-50 år, og aller flest i alderen 18-30/40 år som denne oversikten viser.

I disse yngre alderskohortene i Norge er andelen med utenlandsk bakgrunn større enn gjennomsnittet på 15 prosent. I noen yngre aldersgrupper er innvandrerandelen i Norge over 30 prosent og altså ikke så langt unna prosentandelen utenlandske gjerningspersoner på 37 prosent.

Ofrene

Å se på tørre tall som dette, gjør det vanskelig å sette seg inn i hvilke menneskelige lidelser som ligger bak tallene. I tiden umiddelbart rundt et drap, får vi lite informasjon via media. De involvertes etnisitet blir sjelden nevnt; det brukes omskrivninger som «norske statsborgere» eller «mann fra Årdal».

Under rettssakene, når hendelsene er på god avstand, er det ikke lenger mulig å skjule gjerningspersonens identitet: Den er offentlig tilgjengelig via rettsdokumenter. Men det hender at navn holdes hemmelig på grunn av siktedes unge alder eller av hensyn til ofrene. De fleste nordmenn har få muligheter til å holde seg orientert om det som skjer i våre rettssaler. Derfor rapporterer Resett slik saker.

Noen saker brenner seg fast: Trippeldrapet på Valdresekspressen i 2015 er en slik sak; drapsmannen angrep en bussjåfør og to andre passasjerer med en hammer. Senere drepte han alle med kniv – alt i løpet av 6 minutter. Det yngste offeret var en 19 år gammel jente.

En annen sak som fikk stor oppmerksomhet, var knivdrapet på 18 år gamle Håvard Pedersen, som uten grunn ble drept med tapetkniv mens han var på jobb. Gjerningsmannen var en flyktning med ukjent identitet. Han hadde oppgitt ulik fødselsdato og ulike opprinnelsesland. Mannen, som trolig hadde afghansk opprinnelse, fikk ikke asyl i Norge. Akkurat som mange andre, fikk han allikevel oppholdstillatelse med begrensninger, på grunn av sin (svært usikre) status som mindreårig. Gjerningsmannen ble idømt tvungent psykisk helsevern.

Nedenfor kan du finne en liste over noen av drapene som er begått av personer uten norsk opprinnelse, i perioden 1991 til sommeren 2018. Listen er ikke komplett, men gir et lite innblikk i noen utvalgte saker. Alle disse ofrene har familie, venner og naboer. Tusenvis rammes, og kostnadene for etterforskning, rettsprosess og straff er høye.

Et utvalg av drapssaker 1988 – 2018

1991, 3. sept. Tage Ansethmoen, Oslo, lege, drept med 20 knivstikk i sitt hjem av en marokkaner.

1991, 14. des. Jarle Næss (23), Bergen, dørvakt og bokser. Skutt midt i hjertet og drept med en halvautomatisk 11,25 Remington US Army, av marokkaneren Nour-Eddin Khouya, utenfor utestedet Maxime i Bergen. Marokkaneren kom til Norge i aug. 1990, og får midlertidig oppholdstillatelse. Kameraten til Næss, Bård Trones (25) blir skutt i magen, men overlever.

1992, 26. jan. Tore A. Holthe, Gjøvik, 27 år, knivdrept av to marokkanere – 24 og 31 år.

1992, 14. aug. Paul Gamlem, 31 år, ble sparket til døde i Oslo av to pakistanere – 17 og 19 år.

1993, 7. mars, Berit Backer, sosialantropolog, ble kvalt i sitt hjem av en innvandrer fra Kosovo som i fikk avslag på sin asylsøknad i 1987. Drapsmannen ble idømt sikring og fikk i 2001 norsk statsborgerskap og oppholdstillatelse.

1995, 13. okt. Kvinnelig sosialarbeider – brent inne da en iraner tente på Veitvedt sosialkontor.

1997, nov. Hilmar Jarle Fjørtoft (68), pensjonert sjømann fra Ålesund, ble funnet drept i sin egen leilighet i Latinskolegata 6. Fjørtoft var blitt utsatt for grov stump vold. Gjerningsmannen var tamilen Sivaguru som kom som asylsøker til Hareid i 1987. Tamilen fikk 12 års fengsel pluss sikring. Straffen omfattet også voldtekt, seksuelle overgrep og grov vold. Han slapp ut tre år før tiden. Gjerningsmannen ble løslatt i 2006, og senere tiltalt for to nye voldtekter.

1998, 21. mai, Ken-Gøran Abrahamsen (28), Balsfjord, sparket i hjel i Oslo av 17-årig pakistaner. I juni 2000 dømte lagmannsretten Ismaiel Josef til et år og seks måneders fengsel for legemsbeskadigelse med døden til følge. 2. mars 2001 ble Josef etterlyst via Interpol da han unnlot han å møte til fengsling. Siden har politiet ikke sett ham.

1998, 15. juli, Marie Louise Bendiksen (59), Sjøvegan, drept og brent. En 20-årig tamil pågrepet.

1998, 26. juni, Bernt Christian Reppe (24), Moelv, 24 år, skutt av en pakistaner i Rosenkratzgt, Oslo.

1998, 31. okt. Rune Åge Berg, sparket i hjel av en 16-årig makedoner på Godlia.

1998, 10. des. Ola Wangen (33), knivdrept på Grunerløkka av en sinnssyk iraner på frifot.

1999, 17. mai, Barbro Zhedini (26), Oslo, drept av sin tunisiske mann Hassa Zhedini og dumpet i Gjersjøen. En arm avskjært. Hassa Zhedinis bror var med på ugjerningen.

2001, 13. jan. Gry Hosein (28) forsvinner, blir i mars funnet i Skienselva, kvalt av sin palestinske mann Gamal.

2001, 20. jan. Kennet Alexander Otnes (20), øksedrept, partert og lagt i dypfryser av en 18 år gammel afrikaner.

2001, 27. juli, Hanne Kristine Olsen (29), Bergen, ble kjørt ned og drept av sin palestinske samboer, Yasin Jabr, 40 år. Deres barn ble hardt skadd.

2001, 26. aug. Gunn Merete Lode, 32 år, knivdrept av en 42-årig gift trebarnsfar fra Danmark.

2002, 13. apr. Einar T. Rønning (23) Råde, dørvakt på Chez, knivstukket i lysken av 4 muslimer.

2002, 13. apr. Martin Morisse (26), Jessheim, dørvakt på Chez, knivstukket i lysken av 4 muslimer.

2002, 18. okt. Inger Sund (69), Oslo, ranet og drept i sitt hjem av to asylsøkere som hadde fulgte etter Inger etter at hun hadde vunnet 30.000 på bingo. Drapsmannen, Moez Ben Noureddeine Rouissi, klarte å rømme ut av Norge. Via Tyskland ble drapsmannens identitet oppsporet. Han hadde blitt returnert til Tunisia av tyske myndigheter, der han i 2007 ble idømt 15 års fengsel for drapet.

2002, 3. nov. Johnny Øvergård (43), Balsfjord. Drept av sin somaliske drosjesjåfør på Frogner.

2003, 17. feb. Audun Bøland (39), bussjåfør, knivdrept på Valdresbussen av en asylsøker fra Etiopia. Etioperen hadde samme dag drept en annen asylsøker på et asylmottak i Valdres.

2003, 15. juni, Annie B. Olsvik (83), Haugesund, drept med øks om natten i sin seng av to innvandrere fra Libya.

2003, 10. des. Cathrine Halvorsen (34), Kongsvinger, drept av en iraker. Azad Ghaleb Ali som er siktet, klarte å rømme. Politiet er derimot sikre på at det er Ghaleb Ali som er gjerningsmannen.

2004, 3. aug. Terje Mjåland (23), Skien, døv, knivdrept på trikk 17 i Oslo av en somalier (41) som også knivstakk og skadet fem andre mennesker.

2004, 25. aug. Helge Nylund (34), skutt av en sjalu 52-åring fra Afghanistan. Han skjøt senere seg selv.

2004, 4. sept. Marita Strøm (38), Namsos, skutt i en bil i Irak av leiemordere engasjert av hennes mann Osman Omar Osman fra Irak.

2004, 26. sept., Lise Joanni Johanson, drept på Teisen i Oslo av en mann fra Irak, 23 år.

2004, 28. okt. Hedda Karterudseter (19) fra Seljord, voldtatt og kvalt i Sogndal av somalieren Hassan Samriye Hashin (35). Dømt til 16 års fengsel.

2005, jan. Mary Ann Hansen, Bodø (42), knivdrept av en 31-åring fra Algerie mens hun holdt deres felles barn i armene. Algerieren fikk første gang avslag på asylsøknaden i nov. 2002, og endelig avslag, med beskjed om å forlate Norge, i mars 2003.

2006, 20. feb. Finn Abelseth, Oslo, opprinnelig fra Ålesund. I begynnelsen av 30-årene. Ble funnet bevisstløs utenfor boligen sin i Schønings gate 32. Døde senere på sykehus. Han skal ha blitt banket opp av en gjeng pakistanere natt til søndag 19. Dette ifølge en kamerat som Abelseth ringte til før han mistet bevisstheten.

2006, 29. mars, Stein Sjaastad (58), lege i Oslo, brutalt stukket ned og drept på sitt kontor av asylsøkeren Kamel Mellah (37) fra Algerie.

2006, 25. juni, Anne Marit Søgård, Torshov i Oslo, 41 år, skutt og drept i sin leilighet med 6-8 skudd fra håndvåpen av to pakistanere med norsk statsborgerskap, Haidar Hussain 21 år og Ali Ayaz Shafa 19 år. Søgårds kjæreste ble også forsøkt drept, men overlevde. Hussain ble i nov. 2005 dømt til 2 år ubetinget fengsel for flere brudd på narkotikalovgivningen. Begge pakistanerne ble dømt til fengsel i 13 år, 27. mars 2008. En tredje person ble frifunnet.

2007, 31. jan. Arild Lund (56) ble drept av tre fremmede med statsborgerskap fra Litauen. Lund ble funnet i sin egen leilighet.

2007, 30. april, Anne Grete Vollum, Overhalla i Nord-Trøndelag, 35 år, gravid med tvillinger i 8. måned, drept av sin tidligere mann asylsøkeren Bahadir Mirzaolimov 26 år fra Usbekistan. Mirzaolimov kom til Norge i 2005, men fikk avslag på sin asylsøknad i 2006.

2007, 30. april, Anne Grete Vollums ufødte barn (tvilling).

2007, 30. april, Anne Grete Vollums ufødte barn (tvilling).

2007, 30. april, 7 år gamle Cicilie Watnan Lian, Overhalla i Nord-Trøndelag, Anne Grete Vollums niese, drept av Bahadir Mirzaolimov. Vollums ti år gammle datter var også i huset. Hun ble bundet fast under ugjerningene. En av småpikene skal også ha blitt voldtatt av asylsøkeren.

2008, 16. des. Ann-Mari Solås (32) , Mørkved utenfor Bodø, tobarnsmor. Drept med flere knivstikk utenfor sitt hjem av en iraner, 43 år, som kom til Norge i 1991 som asylsøker gjennom FN. Iraneren ble norsk statsborger i 1998.

2011, 18. juni, Einar Opsahl (35) ble skutt og drept på en drosjeholdeplass på Bislett av Noppadol Wanthaphirom (31).

2013, 4. nov. Margaret Molland Sanden (19 år), drept ombord i buss mellom Årdal i Sogn og Fjordane og Tyin i Oppland fylke. Drapet ble utført med kniv av mann fra Sør-Sudan som hadde fått avslag på sin asylsøknad allerede i juli 2013, men som var blitt utplassert i et “desentralisert mottak” som nylig var blitt opprettet i Årdal på tross av det lokale kommunestyrets vedtak om at man ikke ønsket dette. Anvarlige for tvangsvedtaket var fylkesmann Anne Karin Hamre og Atle Berge hos Utlendingsdirektoratet.

2013, 4. nov. Arve Kvernhaug (55 år). Drept med knivstikk av samme Sør-Sudaner som drepte den nittenårige Margaret Moland Sunden. Arve Kvernhaug var sjåføren som kjørte bussen der drapene fant sted.

2015, 22. jan. Eilif Edmund Rolv Schjødt, en tidligere bussjåfør på 85 år, dør etter å ha blitt slått ned i Narvik av en 30-årig somalier.

2016, 28. juli, Linn Olsen Uteng (27) ble funnet drept i sin leilighet i Tromsø. Drapsmannen var en tidligere utvist asylsøker fra Rwanda som bodde i Tromsø

2017, 26. juli, En 16 år gammel afghansk-norsk jente er i Agder lagmannsrett dømt til fengsel i tolv år for knivdrapet på Marie Skuland (17).

2018, 14. juli, Håvard Pedersen (18) ble drept av afghansk asylsøker i Vadsø.

2018, 15. okt. Makaveli Lindén (20) drepte Heikki Bjørklund Paltto (24) på Majorstua.

