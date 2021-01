annonse

annonse

Nesten alle går rundt med en liten niqab for tiden. Et munnbind som i praksis er en munnkurv mot å reagere høylytt om man er uenig med alle regjeringens Covid 19-tiltak. Gjør det noe med oss?

På bussen her om dagen ropte en dame til meg at jeg måtte bruke munnbind. Jeg måtte, sa hun. Jeg satt mer enn to meter fra henne med snuten en annen vei. Jeg ristet på mitt frittenkende hode og gikk av. Heller gå alene i ti minus enn å reise i et moralsk inferno.

Er munnbindet blitt et moralsk smykke?

annonse

Mange har påsydde logoer, tegninger, glitter og annet bling på bindene. Kanskje blir det på moten etter at påbudet ikke lenger gjelder? Eller er folk faktisk redd for å bli smittet?

På kjøpesentre ser folk ekstra lenge på meg fra bak maskene sine. Jeg går ikke innpå noen og snakker bare om jeg blir snakket til. Det er lovlig det lille jeg gjør, men jeg er i et mindretall. Vi er nesten å regne som en særlig verneverdig minoritet vi som vil puste fritt utenfor hjemmet. Ja ikke vet jeg, skulle ikke forundre meg om folk brukte munnbind hjemme også! Jeg ser kjærestepar gå hånd i hånd, med munnbind, på en stille, nesten folketom vei.

Les også: Munnbindpåbud: Behov for å vise handlekraft eller ønske om å kontrollere befolkningen?

annonse

For alt jeg vet kan jeg ha Covid 19, for man kan ha det uten et eneste symptom. Eller jeg kan bli smittet i morgen, og det med ekstremt store muligheter for å overleve og like store muligheter til å komme frisk og rask ut av det etter noen sykedager. Den muligheten har de fleste, som regjeringen burde satt i arbeid for å hjelpe alle som er så syke og gamle at Covid 19 er en reell og skummel trussel i hverdagen. Mange flere kunne gjort en dugnad som faktisk hjalp trengende. I stedet for å ta på seg et munnbind som signaliserer at du jobber for en bedre verden.

Verden må gå rundt

Men i stedet har vi stengt ned samfunnet. Kanskje mest fordi Erna ikke stengte grensene til Norge da hun burde. Hadde hun gjort det tidlig nok kunne vi tatt noen ukers time out-lockdown og tenkt klart. Funnet ut hvilke tiltak som faktisk kunne hjelpe oss og alle. Funnet ut hvor (lite) farlig Covid 19 er for folk flest.

Jeg rister på hodet av meg selv når jeg tenker på hvordan jeg snakket og handlet de første dagene etter at samfunnet stengte ned i mars 2020. Men jeg visste lite om pandemier generelt og Covid 19 spesielt. Så jeg kjøpte sprit og dynket mine nærmeste med det. Ja, jeg fulgte myndighetenes råd ned på detaljnivå. Munnbind var det manko på, så det kunne heller ikke være påbudt. Men kohorter, spriting og avstand var jeg god på. Det er jeg fremdeles, for jeg respekterer andre.

Munnbindet er en grense mellom meg og andre

Men et sted går grensen for meg; jeg tar ikke på meg munnbind. Bare ved et besøk på et sykehjem, et eldresenter eller lignende hadde jeg tatt det på meg. Men ikke på butikken, ikke på kollektivtransporten, ikke blant venner og ikke på jobb. Jeg har stor sympati med dem som må ha munnbind på jobb. I hvert fall med de av dem som synes det er hemmende, slitsomt og ufritt. En jobb må man ha. Takk til dere som står i butikker og jobber i lignende bedrifter! Virkelig!

annonse

Men samtidig jobber lærere og barnehagepedagoger uten munnbind. Hvor er logikken – om Covid 19 er så farlig?

En gang har jeg tatt på meg det pustehemmende tøystykket. Det var inngangsbilletten til en bar. Jeg måtte kjøpe et bind til tretti kroner, et jeg måtte ha på meg når jeg sa hva jeg skulle ha av drikkevarer, men kunne ta det av på bordet. Det ble med en bestilling. Hadde det ikke vært for at jeg hadde en avtale hadde jeg vendt om i døren. Slik jeg nå gjør i alle butikker, kaféer, restauranter, kjøpesentre og lokaler som krever av meg at jeg tar på meg en maske. Jeg kjører heller til en annen kommune og handler. Hører du meg, Høie?

Bindets psykologi

Bindet føles som en munnkurv, i ordets overførte betydning. For er du uenig i at det er et nødvendig tiltak de fleste steder, så sier du noe du ikke burde ha sagt. Jeg skal ikke dra spøken om at folk ikke tenker klart bak maskene, siden de ikke får nok oksygen. Men jeg lurer oppriktig på om det er jeg eller majoriteten som er gal.

At eldre, syke og veldig forsiktige personer bruker munnbind er helt problemfritt og 100 prosent forståelig! Og jeg går aldri nær noen, snakker og ler generelt ikke ut væsker og basiller i offentlige rom, vasker hendene hyppig og spriter dem når jeg går inn i et lokale. Men lokalene er allerede regulert, har restriksjoner på hvor mange som kan være der inne. Og nordmenn er veldig flinke til å lese situasjoner, gå til siden og trekke seg unna. Det ligger i DNA-et vårt å være reserverte og høflige. Så at noen bruker munnbind forstår jeg godt! Men at nesten alle gjør det, overalt, det forstår jeg ikke.

Politikere er trent i å lyve så du tror det

Jeg tror det handler om en overdreven respekt for folk man ikke burde ha respekt for. Politikere. En annen ting er at disse politikerne, flankert av sine riddere – journalistene, ikke kan innrømme at de nok tok litt feil i starten av det som nå bare er pandemien. De kan ikke miste ansikt og fortelle om en større og dypere sannhet.

Les også: Corona-hysteri i Dagsrevyen, men i Kina bryr ikke NRKs reporter seg om munnbind eller avstand

For hva hadde ikke det utløst av følelser og sinne hos alle som er oppsagt, permittert, har mistet huset, har måttet selge bilen eller båten for å holde stand, eller som satt i et annet rom mens far eller mor døde alene. Det kan ikke de som styrer samfunnet risikere. Derfor forteller de den samme historien, selv om fakta faen sier noe annet. Politikere og MSM. Et «bra» team.

En Youtubefilm om Pandemiens konsekvenser er alt sett opp mot 100 000 ganger. Blitt diskreditert av Faktisk.no. Som sedvanlig er diskrediteringen deres på kjedelig detaljnivå. Det filmen egentlig forteller om, hvor farlig Covid egentlig er, selv med noen fakta som er feil, det er ikke viktig for Faktisk.no, munkene som lever i meningssølibat så ridderne i Journaliststanden kan forsvare adelen av myndigheter.

For masken må holdes. Munnkurven må respekteres og munnbindet er blitt vår tids symbol på lydighet.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474