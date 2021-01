annonse

annonse

USA fremstår mer og mer som en vits, skrev Aftenpostens utsendte. Verdens sterkeste demokratiske stormakt militært og økonomisk, en vits?

Beskrivelsen kunne fremkalt hoderystende latter. Hvorfor gjør den ikke det? Jo, synspunktet uttrykker et strategisk redaksjonelt valg. Trend som peker tilbake og fremover til da tidligere kommunistaktivist på 1970-tallet, Hilde Haugsgjerd (konvertert til vårt liberale demokrati i 1982), overtok som sjefredaktør i avisen.

Les også: Schibsted melker Aftenposten for nær 100 millioner i året

annonse

Donald Trump ble under valgkampen for snart fire år siden bedømt uegnet. Mer og mindre knyttet til Trumps manglende politiske erfaring hjemme og ute. Norsk politisk venstreside grep muligheten. USA bidro til å bygge liberale demokratier på ruinene av ikke bare to verdenskriger. Fattigdom og kriger, politisk og geistlig undertrykkelse på vårt europeiske kontinent gjennom mange hundre år kulminerte i 1945. Aldri mer fikk omsider mening da grunnsteiner til EU ble lagt. Utvikling som sparket beina under sosialismens våte drømmer om et klasseløst europeisk samfunn.

Mellomkrigstidens oppkomst av fascisme og nazisme rant ut i sanden. Tilbake ble grumsete sølepytter som politiske avvikere fortsatt hopper opp og ned i. På Stortinget skvalper en ideologisk anakronisme rundt i sine utopiske drømmer. Uten snev av blygsel skryter han av partiets sjelløse røde visjoner. Kortsiktig å skaffe seg mest mulig politisk makt, langsiktig et klasseløst samfunn. Og det uten at øvrig norsk presse minner sine lesere om hvordan ideologiske villfarelser avlivet titalls millioner borgere på en vei, der likhet ikke var frihet, men brudd på alle menneskerettigheter – i skyggen av Folkeretten.

Les også: Hva er forskjellen på en VG-leser og en Resett-leser?



annonse

Revolusjonen i Russland i 1917 fikk drømmer på glid i Vest. Jeg vil sosialisme nå, skrek voldens apostel. Hvorpå Lenin omgående avlivet to hundre tusen kulakker. Despoten hadde som mål å utvide Sovjet-Unionen til Atlanterhavet. Men i 1990 knelte denne ondskapens ideologi mot den demokratiske muren i Vest. Venstresiden i Norge forstummet. Hvordan finne nytt fotfeste?

Noen hadde lest Det kommunistiske manifest i filler. Medløpere som i tiår fortsatt skvalpet i østerled. Applauderte Kreml og regimene i undertrykte satellitter. Hvordan komme USA og illiberale europeiske demokratier til livs? Muligheten kom med Donald Trump. En maktlysten milliardær hadde inntatt et ovalt kontor rustet til tennene med en twitterkonto.

Norsk venstreside hadde i noen tiår rustet seg til kamp. Nå lo man hele veien til sine statsfinansierte redaksjonelle arenaer. Der lemlestet man Trump med sine tastaturer. Og gjennom å bruke USAs president som metafor og medium gned man sakte og sikkert inn forestillinger om et sterkt svekket demokrati på kanten til kollaps og revolusjon. Økonomisk i knestående. Politisk korrupt. Trump som nasjonal og global sviker med fingeren på atomknappen. Den samme strategi som venstresiden har brukt mot jødene, bare omvendt. Man demoniserer jødene gjennom «Boikott Israel» knyttet til fascisme og nazisme og apartheid. Et av tidens store totalitære dilemmaer, islamismen, hopper også opp og ned i sin egen søledam.

Med velberådd hu har redaktørstyrte medier redusert USA til et nivå som nærmer seg Kommunist-Kina, må vite. Menneskehetens økonomiske redning. Snart militært sterkere enn USA. Reddet noen hundre millioner kinesere ut av den ytterste fattigdom med statsstyrt kapitalisme. Ettpartistaten som i et år nå har tatt kvelertak på verden med sitt virus; som kneler verdens økonomier, og sender stadig flere arbeidsplasser under jorda. Som lemlester. Som får beredskapen i all offentlig helse og omsorgsvesen til å gå opp i liminga. Som til nå har drept to millioner mennesker. Som muterer til stadig mer smittsomt. Og som ingen ser enden på.

Kina senket jernteppet etter at sfinxen Xi slapp ut dødsviruset. Måten den sterke mann og regimet nesten helt har sluppet unna kritikk i norske medier er øredøvende. Nei, amerikanske presidenter har aldri stått høyt i kurs hos norsk venstreside. Her kommer neste offer. Joe Bidens store visjon om å forene amerikanerne er virkelighetsfjern, skiver den samme overfornevnte i Aftenposten..

– Jeg satt for noen år siden i hyggelig lag med blant annet en tidligere sjefredaktør i Aftenposten. Han kunne med autoritet bekrefte at det var sjefredaktøren som ansatte journalistene i Aftenposten.

annonse

Så selvsagt er ikke norske medier en vits. Da kunne man jo bare ledd av de. Men langt de fleste journalister stemmer politisk til venstre. Og har de ennå ikke avansert til redaktører, så gjør de det nok snart.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474