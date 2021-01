annonse

Politiet advarer mot utrygg is i området rundt Kalvøya utenfor Sandvika i Bærum. Seks personer gikk gjennom isen søndag, men ingen av dem ble skadd.

– Isen er ikke trygg. Vi anmoder om at man ikke oppholder/beveger seg på isen i dette området, skrev politiet tidligere søndag

#Bærum I området Kalvøya er det er veldig mange folk på isen. Vi har i tillegg mottatt melding om at tre personer har gått igjennom. De er alle i god behold. Isen er ikke trygg, og vi anmoder om at man ikke oppholder seg/ beveger seg på isen i dette området. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) January 31, 2021

Også andre steder i Oslo-området har folk gått på isen.

– Mange på isen her i Bispevika. Det var vann her på grensen for noen dager siden. Folk går lenger og lenger ut, skriver en Twitter-bruker.

Mange på isen her i Bispevika. Det var vann her på grensen for noen dager siden. Folk går lenger og lenger ut pic.twitter.com/Dn7krFf6dd — Yann (@yannrashid) January 31, 2021

– Utrolig at så mange ikke bruker hodet sitt. Skal være ganske kaldt ute en god stund før man ferdes på isen. Ganske logiskm skriver en annen

