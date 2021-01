annonse

Eksperter fra Verdens helseorganisasjon (WHO) besøkte søndag sjømatmarkedet i Wuhan der kinesiske myndigheter har hevdet at de aller første koronapasientene ble smittet.

Det er imidlertid stilt betydlige tvil til dette fra flere hold som heller peker på at det virker noe påfallende at Kinas eneste laboratorium som forsker på coronavirus og som driver gain-of-function forskning ligger nettopp i Wuhan, og bare 16 km fra markedet.

Teamet fikk kjøre gjennom sperringene rundt markedet som har vært avsperret siden januar i fjor, ifølge en journalist fra nyhetsbyrået AFP.

Reportere som var møtt opp utenfor Huanan sjømatmarked, fikk beskjed av sikkerhetsfolk om å forlate stedet, skriver NTB.

WHO-ekspertene begynte arbeidet i Wuhan for et par dager siden og har besøkt sykehusene som tok imot de første pasientene med covid-19. Formålet med besøket i den kinesiske byen er å undersøke hvordan koronapandemien oppsto.

Tidlig i epidemien sa kinesiske myndigheter at den trolig hadde startet på Huanan sjømatmarked, der det ble solgt ville dyr. Men ingen bevis har blitt fremlagt. Som NTB skriver: «Om pandemien faktisk begynte på markedet i Wuhan, er fortsatt usikkert. Kinesiske myndigheter har i senere tid lansert en teori om at viruset kan ha kommet fra importert frossen sjømat. Denne påstanden er blitt avvist av en lang rekke internasjonale eksperter.»

Kinesiske myndigheter har altså selv redusert fokus på sjømatmarkedet som utgangspunkt for pandemien.

NTB nevner ikke Chinese Institiute of Virology i sin artikkel og heller ikke at daværende utenriksminister Mike Pompeo den 16. januar sa State Department hadde opplysninger om at flere ansatte ved laben i Wuhan på høsten 2019 ble syke med symptomer «konsistent med COVID-19» og at forskere der jobbet med et virus som var «96,2 prosent genetisk lik viruset som forårsaker Covid-19».

Pompeo konkluderte ikke om opphavet til Covid-19, men uttalte at «Beijing fortsetter å holde tilbake sentral informasjon som vitenskapsmenn trenger for å beskytte oss mot dette viruset, og det neste.»

Flere etablerte amerikanske medier har begynt å skrive om muligheten for at viruset faktisk stammer fra et laboratorium. Inkludert New Yorker magazine og Wall Street Journal.

