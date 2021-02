annonse

Belgisk politi har identifisert og stengt 192 muslimske enheter i Brüssel – inkludert bønnerom og organisasjoner – knyttet til radikal islamsk terrorisme.

Ifølge La Dernière Heure, har antiterrorprosjektet – kjent som «Belgian Fighters» (Belfi) – så langt plassert totalt 832 «islamske enheter» under observasjon, hvorav 192 har blitt stengt ned for koblinger til radikal islamsk terrorisme mellom 2014 og slutten av 2020.

I tillegg har 308 ulovlige migranter blitt arrestert, hvorav 19 har blitt utsatt for ytterligere siktelser og rettslige kjennelser, ifølge det belgiske føderale politiet

Belfi

Belfi-operasjonen ble startet i 2014 etter at flere etterforskere bemerket seg at mange belgiske borgere som hadde reist til Midtøsten for å kjempe for terroristgrupper, fortsatte å motta belgiske statlige sosiale støtteordninger mens de fungerte som jihadist-fremmedkrigere.

Mens Belfi startet som en anti-terrorisme-operasjon, utvidet den seg senere til andre områder – inkludert forfalskede reisedokumenter, narkotikasmugling og våpensmugling. Belfi har bidratt til å avdekke og demontere flere kriminelle nettverk over hele Brüssel-regionen.

Radikalisering

Belgia er fortsatt et knutepunkt for radikal islam i Europa. I november i fjor, arresterte for eksempel politiet i provinsen Liège to tenåringer for å planlegge terrorangrep mot politibetjenter, etter at de angivelig hadde sverget troskap til terrorgruppen Islamsk stat (IS).

Mange teorier har blitt luftet om hvorfor Belgia, sammen med nabolandet Frankrike, har sett en slik økning i hjemmegrodd islamsk radikalisme de siste tiårene. Ifølge den franske forskeren Hugo Micheron, er økningen knyttet til «forsømte» enklaver i landets større byer, i tillegg til islamistiske fanger som radikaliserer andre innsatte.

– Disse angrepene er kulminasjonen av dynamiske handlinger som har funnet sted de siste 15 eller 20 årene i visse enklaver, argumenterer Micheron, som bemerker at ankomsten av radikale islamske predikanter fra land som Afghanistan på 1990-tallet har sammenfalt med fremveksten av radikal islam i visse områder.

Radikalisme blant unge muslimer i Belgia ble nylig kartlagt i en undersøkelse, som antydet at de var tre ganger så sannsynlige å være antisemittiske som deres ateistiske medborgere.

