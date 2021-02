annonse

Frp raser mot regjeringen og krever bedre kontroll ved grensene.

Fredag innførte regjeringen strengere regler ved grensene, og statsminister Erna Solberg (H) fortalte at grensene nå praktisk talt blir stengt for de som ikke bor i Norge.

Det fremgår imidlertid av ferske tall fra innreiseregisteret til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) at det fortsatt er flere tusen personer som daglig kommer inn i landet, og at mange av de reisende får unntak fra karantenereglene. Dette melder Nettavisen.

Tallene viser også at det i hver tredje reise siden fredag, er gitt unntak fra karantenekravet, for totalt 1000 reisende i gjennomsnitt per dag. Dette reagerer Frp sterkt på.

– Jeg er svært overrasket over tallene, sier Frps justispolitiske talsperson og tidligere justisminister, Per-Willy Amundsen, til Nettavisen.

Ber om gjennomgang

I gjennomsnitt 2000 reisende har sluppet karantene daglig de siste ukene.

– Dersom Erna Solberg hadde brukt de ordene i Stortinget, så hadde hun ført Stortinget bak lyset. For det er ikke sant det hun sier, grensen er ikke stengt. Det er heller ikke sånn at man på noen som helst måte kan hevde at man har full kontroll, hvis en av tre får unntak fra karantenekravene, slår Amundsen fast.

Han og Frp ber nå om at myndighetene går gjennom karantenereglene, og vurdere strengere tiltak.

Vil ikke stenge helt

Justisminister Monica Mæland (H) mener imidlertid at man ikke kan stenge grensen helt.

– Regjeringen har innført noen av de strengeste innreiserestriksjonene i Europa. Det er helt nødvendig, men vi kan ikke stenge helt. Vi må ha mat, vi må ha medisiner og vi må ha utstyr og teknisk ekspertise, sier hun.

