En boks med et kappet menneskehode ble angivelig kastet gjennom et vindu i den sørfranske byen Toulon mandag

Ifølge lokalavisen SudOuest, sier lokale sikkerhetsstyrker at en person har blitt halshugd, etter at en pappeske med et avskåret menneskehode ble kastet ut av et vindu mandag ettermiddag.

En stor politioperasjon med støtte fra militæret er i gang i sentrum av byen, skriver avisen Var-Matin. Foreløpig er det svært sparsomt med opplysninger.

Det nasjonale politiet sier at en person er avhørt. Politiets spesialstyrke Raid er også på plass i byen.

Toulon ligger ved kysten av Middelhavet rundt 50 kilometer sørøst for Marseille. Den huser Frankrikes viktigste marinebase, med ubåter og en rekke marinefartøy.

