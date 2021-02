annonse

Tidligere Ap-nestleder Helga Pedersen mener at Frps Sylvi Listhaug fremmer gruppetenkning.

– Jeg har ikke noen magisk oppskrift på hvordan Arbeiderpartiet skal vinne valget. Men jeg håper inderlig at vi får folket med oss på det som er årets mål: Å gjøre et godt stortingsvalg og danne regjering sammen med SV og Senterpartiet, skriver hun i Klassekampen.

– Ikke fordi Arbeiderpartiet er et mål i seg selv, men fordi Arbeiderpartiet er det viktigste verktøyet vi har for å sikre like muligheter for alle.

Helga Pedersen mener at årene med Trump er et skrekkens eksempel på hvordan det kan gå når ulike grupper dyrker motsetninger i stedet for å for å prøve å finne samlende løsninger. Hun mener vi også ser tendenser av det i Norge, at enkeltsaker og gruppetenkning vinner frem på bekostning av fellesskapstenkning og helhet. Som eksempel nevner hun retorikken til Fremskrittspartiets nestleder Sylvi Listhaug.

– Og for øvrig mener jeg at det vil være galskap å si opp EØS-avtalen og skape usikkerhet for eksportnæringene i distriktene.

