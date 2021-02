annonse

annonse

Ungene våre fortjener å vite at det finnes flere måter å tenke på enn de som formidles gjennom skole, TV og sosiale medier.

I norsk skole og det sosialistiske samfunnet der ute er mye fokus på likhet og «rettferdighet». Et slikt samfunn skiller ikke mellom vinnere og tapere, ei heller mellom viktige og uviktige meninger eller mellom selvstendige individer som skiller seg ut fra massene. Det er også kjent at et slikt samfunn ønsker fordeling av godene likt, og prinsippet «yte for å nyte» bytter plass med «syte for å nyte».

Dersom noen føler seg berettiget til å få goder de ikke har jobbet for, er sosialismen deres beste venn. Et klasseløst samfunn, der velferdsstaten står sentralt, vil derfor være en lett match for mennesker som ikke ønsker å integrere seg. Når velferdsstaten garanterer samfunnets borgere hjelp ved helsesvikt, tap av inntekt og arbeidsledighet, vil sannsynligheten for misbruk av goder øke.

annonse

Om vi liker det eller ikke, så er vi delt inn i vinnere og tapere

Hvilket samfunn vi blir født i, er med på å bestemme hva slags muligheter vi har, men det er slett ikke det eneste som bestemmer. Mange kan bli fristet til å gi gener og egen plassering i samfunnet skylden for dårlige resultater og latskap, men forskningen viser at samspillet mellom miljø og gener har størst effekt på oss mennesker. Vi er likevel ikke bare passive mottagere av arv og miljø, men påvirkes av personlighet og temperament.

Begrepet løvetannbarn beskriver barn som klarer seg gjennom en oppvekst med turbulent forhold, der rus, vold og omsorgssvikt har dominert. Likevel har disse barna, i likhet med løvetannen, evnen til å sprenge seg gjennom asfalten og blomstre tross vanskelig oppvekst og traumer.

annonse

Les også: 9/11: Dagen da islam tvang Vesten på kne – og meg til å forlate islam for godt (+)

Vi som samfunnsborgere tar valg ganske tidlig for å kunne defineres som tapere eller vinnere. «Taperen» i dette tilfellet er opptatt av å finne et sted å legge skylda for å slippe å ta ansvar for resten av sitt liv. Disse er opptatt av fordeling av dårlig samvittighet og har et sementert syn på sin egen offerrolle. De vil aldri gå over til «vinnerlaget» og vinner dermed tittelen samfunnstapere.

I motsetning til taperne har løvetannbarna en eller flere beskyttende faktorer bak seg som har gjort dem i stand til å utvikle en kapasitet til å stå imot vanskelige livssituasjoner. Her kommer temperament og evnen til å se seg selv utenfor den tildelte plassen som er forbeholdt løvetannen. Blant innvandrere er det mange løvetannbarn som har brutt ut av vanskelige livssituasjoner, selv med en tung bagasje og traumer. Integreringen er ikke lenger så relevant for dem, da de har beveget seg mot assimilering.

Når det gjelder integrering, er vi innvandrere veldig avhengig av å sosialisere samfunnets normer og atferdsmønstre. Vi er også avhengig av å internalisere de verdiene i det samfunnet vi har kommet til. Nyankomne må internalisere kontrollmekanismene samfunnet har utviklet for å samhandle med sine andre innbyggere på en slik måte at det ikke lenger er plass for holdninger og normer som strider mot de vestlige verdiene. Det er også der vi må skille mellom godt integrerte innvandrere og assimilerte innvandrere.

Den assimilerte ser på seg selv som en viktig del av samfunnet og har funnet sin plass. Den integrerte har stadig konflikter med egne internaliserte verdier og samfunnets forventninger. Et eksempel er praktiserende muslimer i vesten. De innlærte verdiene om ærbarhet strider direkte mot sex utenfor ekteskap og den moderne levemåten for to av motsatte kjønn her i vesten. Og to av samme kjønn.

Les også: Ute med åpenhjertig bok: – Det islam ønsker er å undertrykke og beholde sine «troende»

annonse

Særlig det siste byr på store utfordringer for en troende muslim. Integrering vil dermed ikke endre denne personens holdninger. Det må til verdimessig integrering. Av erfaring vet jeg at det aller vanskeligste for et menneske er å endre de holdningene og normene du har blitt foret med gjennom et helt liv. Det må en særlig styrke til for å endre hjernestrukturen.

Vi har utallige eksempler på mislykket integrering i mange europeiske byer og land

Fransk innvandringspolitikk har gjennom år med dårlig integrering sendt landet inn i identitetskrise. Opptøyene og terroren landet har opplevd de siste årene, er et uttrykk for landets manglende kontroll på integreringen. Dette viser tydelig at det er umulig å integrere folkegrupper med sterke tradisjoner, kultur og fortid. Et annet eksempel på mislykket innvandringspolitikk finner vi i Sverige: Norges daværende innvandrings- og integreringsminister besøkte innvandrertette Rinkeby i 2017. Da fikk vi innsyn i så vel et land i integreringskrise som i kløften mellom de ulike politiske sidene.

Kort tid før Listhaugs besøk hadde politiet lagt frem en rapport som representerer de utfordringene Sverige har med svært innvandringstette steder. Med geografiske avgrensede områder og høy kriminalitet, ble Sverige et skrekkeksempel vi burde ta lærdom av. Rinkeby er definert som et av Sveriges farligste områder. Stockholm, Malmø og Gøteborg er bare noen andre steder med særlig utsatte områder. Sverige, i likhet med mange mislykkede stater, styres av mennesker med klanmentalitet som de selv har invitert inn.

I Norge er vi opptatt av å gi, men kanskje vi skal kreve mer av de som kommer?

Barnefattigdommen i lavinntektsfamilier øker stadig. På bare 20 år har andelen lavinntektsfamilier økt fra fire til ti prosent. Halvparten av disse har innvandrerbakgrunn, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Uten den egalitære modellen, hadde disse familiene ikke overlevd. Alle skal ha like muligheter i Norge, men det hindrer ikke ekskludering og dårlig prestasjon på skolen. Disse barna lider når foreldrene uteblir fra arbeidslivet og melder seg ut av samfunnet. Foreldrenes valg påvirker barnas psykiske helse og atferd. Snillismen som trekker mange innvandrere til Norge slår derfor feil, både for samfunnet og for den generasjonen som ikke selv får velge om de skal ha en god start eller ikke.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474