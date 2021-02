annonse

New Zealand vil redusere antall kyr med 15 prosent for å redusere klimautslipp. Det gjør de for å nå målet om å være karbonnøytral innen 2050, skriver NTB.

Kommisjonen for klimaendringer la fram en foreløpig klimaplan for landet søndag, heter det i meldingen fra det norske nyhetsbyrået. Blant annet foreslått å redusere antall kyr for å få ned metangassutslippene.

Bønder må «forbedre utbyttet fra kyrne og samtidig redusere antallet med rundt 15 prosent innen 2030».

Regjeringen kommer til å bestemme innen slutten av 2021 om de kommer til å følge disse tiltakene. Statsminister Jacinda Ardern stiller seg angivelig positiv til forslagene i klimaplanen.

