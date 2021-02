annonse

Oslo innfører gult nivå i barnehager, barneskoler og ungdomsskoler. Videregående skoler må vente enda noen dager.

NTB melder at barnehagene og barneskolene i Oslo har hatt rødt nivå den siste uken, mens ungdomsskolene har hatt rødt nivå siden midten av november. Fra onsdag skal derimot alle skolene over på gult nivå. Elever i videregående må derimot vente enda litt, men muligens kun én uke, ifølge byrådsleder Raymond Johansen på byrådets pressekonferanse mandag.

– Vi må se an situasjonen blant de eldre ungdommene ennå litt. Det ligger an til flere lettelser allerede neste uke. Da står tiltak for eldre ungdommer først i køen, sa han.

For de minste barna er derimot smittetallet sunket.

– Markant lavere smittetall blant de yngre barna. Det er veldig bra, sier oppvekst- og kunnskapsbyråd Inga Marte Thorkildsen.

– Barn og unge skal ikke ha en høyere tiltaksbyrde enn andre. Det er på tide å gi barna litt mer av hverdagen tilbake, la Thorkildsen til.

– Vi vil vurdere å gå til gult nivå også på de videregående skolene i løpet av kort tid, avsluttet hun.

Lørdag varslet regjeringen at de vil at skoler og barnehager i kommunene i ring 1 og ring 2 skal tilbake til gult tiltaksnivå fra onsdag 3. februar. De lot det samtidig være opp til kommunene å vurdere om det fortsatt var behov for rødt nivå.