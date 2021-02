annonse

Et kraftig lavtrykk med kulde og mye snø beveger seg over det nordøstlige USA. Det er ventet mer enn tretti cm snø i New York og opptil en meter andre steder.

Vinteren setter sitt preg på USA. Stormen startet i California og har beveget seg over Midtvesten og er nå på vei nordøstover og ut i Atlanterhavet.

5:30 pm Sunday updated snowfall forecast…As the storm begins to intensify off the coast late tonight and especially Monday and Monday night winds will increase and heavy snow bands are expected to develop with snowfall rates of 2-4" per hour possible. pic.twitter.com/TGx8D0Ozri

— NWS Eastern Region (@NWSEastern) January 31, 2021