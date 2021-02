annonse

Det går ikke bare harde ord og beskyldninger over blokkgrensene på Stortinget.

Nicholas Wilkinson, som sitter på Stortinget for SV og er medlem i helse- og omsorgskomiteen, roser sin stortingskollega Kari Kjønaas Kjos (Frp) i et innlegg på sin Facebook-side.

Wilkinson påpeker i innlegget at velgerne i all hovedsak får informasjon i pressen om de store konfliktlinjene i norsk politikk, og at de som jobber hardest for å hjelpe innbyggerne ikke nødvendigvis er de som er mest synlige utenfor nasjonalforsamlingen.

Et varmt hjerte

Han ønsker særlig å trekke frem Kari Kjønaas Kjos, og henvender seg direkte til henne i sitt innlegg.

– Fra mitt ståsted har du et varmt hjerte. Du jobber mye for de aller mest sårbare i landet. Du går over politiske partigrenser for å få flertall for disse gruppene. Du tar også kamper innad i Frp for saker du kjemper for, ikke bare for å få makt innad i partiet. Du kan være hard når du mener forslag er «tullete», skriver han.

– Den fineste egenskapen din er at du lytter. Det har jeg hørt fra mange organisasjoner, også de som ikke er enig i Frps politikk. Når du lærer fra andre, bruker du det i jobben din på Stortinget på en måte som beriker politikken som har gjennomslagskraft.

Wilkinson mener at det er trist for Stortinget at Kjos ikke stiller igjen i 2021, og at hun har utgjort en forskjell, også internt i Frp.

– Uventet

Kjos, som har delt innlegget på sin egen Facebook-side, takker for rosen.

– Dette var veldig overraskende og uventet. Takk for gode ord! Nicholas har helt rett, jeg tror ikke folk vet hvor mye tid vi bruker på å «jobbe i kulissene» i håp om å få til et flertall for enda en kamp man har kjempet, skriver hun.

