Politiet tok av seg hjelmene og ledet demonstrasjonstoget i den østerriske hovedstaden Wien søndag.

Siden 26.desember i fjor har Østerrike hatt en streng lockdown der kun noen få butikker får holde åpent. I helgen ble det derfor demonstrert mot myndighetenes corona-nedstening.

Det skal det ha deltatt over cirka 10 000 personer på demonstrasjonen. I en av videoene som er lagt ut på sosiale medier kan man se at politiet tok av seg hjelmene og ledet demonstrasjonstoget.

– Ifølge rapporter fra Wien skal politiet ha blitt med i demonstrasjonen, skrev videojournalisten Luke Rudowski på twitter.

Reports are coming in from Vienna that police officers have joined in on the anti-lockdown protest pic.twitter.com/HLXYnVGVEh — Luke Rudkowski (@Lukewearechange) February 1, 2021

«Ytre høyre»

Corona-protestene har ikke fått stor oppmerksomhet i den etablerte norske pressen, men Reuters har skrevet en artikkel der de kobler demonstrasjonen til «ytre høyre». I artikkelen ble det påpekt at deltakerne «bar det østerriske flagget».

Men da nyhetsbyrået la ut saken på sin egen twitter-profil haglet kritikken.

– Morsomt hvordan den nye måten å demonisere alle som protesterer mot regjeringen, er å kalle dem «ytre høyre», helt uten bevis, svarte en person på Reuters artikkel.

Andre skrev til Reuters at de var fake news og at folk begynner å gjennomskue propagandaen deres.

Funny how the new way to demonize anyone protesting government overreach is to call them "far right" with zero evidence. — Aleksa (@AJMovieMaker) January 31, 2021

Demonstrasjonen i Wien har blitt mye diskutert på sosiale medier der folk har lagt ut bilder og video av den massive folkemengden.

31 January 2021, #Austria #Vienna, People hold flags and banners as they take part in a protest against the federal government's Coronavirus measures in #Wien 🇦🇹 more than 10,000 people protested. pic.twitter.com/Tx45Fpo6N3 — Based Finland 🇫🇮 (@Based_Finland) January 31, 2021

Vienna Austria 🇱🇻 Anti Lockdown. Crowds like this are the one thing the Govt FEAR. Simply EPIC. Long Live the People 💥👊 https://t.co/sFIrKR5poZ pic.twitter.com/zB1iiCxAzW — ✖️RISE✖️ (@timesuppeople) January 28, 2021

