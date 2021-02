annonse

annonse

Twitter har stengt den offisielle kontoen til VOX midt i valgkampen i den autonome spanske regionen Katalonia. VOX krever nå at EU-kommisjonen tar grep for å forhindre at Twitter påvirker valget.



Dette melder Samnytt.

Begrunnelsen for stengingen er partiets valgkampslagord «Stopp islamiseringen» og en tweet der det står at «til tross for at migranter fra Midtøsten og Nord-Afrika kun utgjør 0,2 prosent av befolkningen, forårsaker de 93 prosent av anmeldelsene». Twitter påstår at dette innlegget «truer, trakasserer eller oppmuntrer til vold».

Leder i VOX, Santiago Abascal, hevder på sin side at tweeten konstaterer fakta om vold rettet mot spanjoler i Katalonia og Kanariøyene, og at Twitter begrenser den demokratiske prosessen i Spania ved å sensurere kritiske stemmer.

annonse

Parlamentsmedlem for VOX Jorge Buxadé har sendt en skriftlig begjæring til EU-kommisjonen der han krever at de forsvarer ytringsfriheten ved umiddelbart å vedta forholdsregler mot Twitters sensur.

Parlamentsvalget i Katalonia avholdes 14. februar.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474