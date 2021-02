annonse

Danske Inger Stjøberg og Sylvi Listhaug har begge uttalt at de er interessert i å lære av hverandre.

Det ble stort flertall i Folketingety for å stille tidligere innvandringsminister Inger Støjberg for risksrett.

Bakgrunnen for riksrettssaken er at Støjberg i 2016 ga instruks om at asylsøkerpar ikke skulle få bo sammen hvis kvinnen var under 18 år, skriver NTB.

Instruksen, som rammet 23 par, viste seg å være ulovlig, skrriver nyhetsbyrået, som refererer danske Ritzau. l Støjberg anklages for å ha villedet Folketinget om instruksen fire ganger, ifølge riksrettstiltalen.

Listhaug og Stjøberg har en rekke ganger stilt opp sammen i ulike sammenhenger og uttalt at de vil lære av hverandre. Dette var særlig i tiden da de begge styrte sine respektive lands innvandringspolitikk.

– Jeg har fått masse inspirasjon til å stå på videre og komme med gode innspill til Frps programprosess, sa Listhaug etter hennes siste møte med Støjberg i 2019.

