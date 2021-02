annonse

I et oppslag i Resett 27. januar hevdes det er det er forvirring om Demokratenes kurs. Det fremstilles som om partiet ikke både kan være nasjonalkonservativt og i sentrum.

I virkeligheten er dette en lek med ord som har sitt utgangspunkt i ideen om at partiene kan plasseres et eller annet sted på en eneste linje.

Men linjer er jo kun egnet for å beskrive plasseringer i et endimensjonalt rom. Politikken er et mangedimensjonalt rom. Skal man klassifisere et parti må man først definere en rekke ulike linjer og så fortelle om man står til venstre, høyre eller i midten på de ulike linjene.

Hvis man leser Demokratenes program ser man at partiet ønsker å bevare nasjonalstaten. Beslutninger skal fattes nærmest mulig dem de påvirker. Demokratene vil derfor ta Norge ut av overnasjonale avtaler som innskrenker landets suverenitet. Demokratene vil ha Norge ut av EØS, Schengen, Parisavtalen, FNs migrasjonspakt, ACER osv. Vi vil bevare Norge. Slik sett kan man hevde at Demokratene er i et ytterpunkt på linjen for nasjonal selvbestemmelse.

Men det finnes også andre akser. På en akse for fordeling av goder kan man betrakte de som vil avvikle velferdsstaten, som ytre høyre. Disse vil ha vekk mye av skattene og velferdsgodene som skattene finansierer. Dette er bra for den mest velstående delen av befolkningen, men fryktelig for de som er avhengig av ulike typer velferd som trygder, gratis utdanning, gratis helsetjenester osv.

Langs en slik akse er Demokratene i sentrum. Demokratene prioriterer ikke skattelette for Høyres rike onkler. I stedet prioriteres goder som er viktige for folk med normal økonomi. Demokratene vil således ha vekk bommene (som er en tung byrde for vanlige folk), og Demokratene vil at også tannbehandling skal finansieres av det offentlige.

I artikkelen stilles følgende spørsmål (til Demokratenes organisatoriske nestleder Tove Merethe Johansen, red.anm.): «Hvordan tenker dere å balansere arbeideres rettigheter og velferd og gode rammevilkår for bedriftene?» Svaret er i korthet at Demokratene prioriterer arbeidernes rettigheter og velferd. For Demokratenes velgere er lønn ikke en kostnad, men inntekt. Og Demokratene ønsker gode lønns-og arbeidsvilkår. Kampen mot sosial dumping er derfor viktig.

Dersom norske bedrifter ikke kan betale norske lønninger er det bedre at de flagger ut produksjonen enn at de presser ned lønningene ved å importere billig arbeidskraft. Bedrifter uten lønnsevne har Norge ikke bruk for.

