Arbeiderpartiet vil ha helt slutt på at Norge kjøper seg fri ved hjelp av klimakvoter fra utlandet – og sier nei til å frita bilister fra økt CO2-avgift.

– Klimamålene roper på en retningsgivende politikk som får fart på de nye løsningene, sier Arbeiderpartiets energi- og miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide til NTB om regjeringens klimaplan for 2021–2030.

Regjeringen har et mål om å kutte 45 prosent fra 2005-nivå innen 2030 i det som kalles ikke-kvotepliktig sektor.

Ap krever nå er at Norge må gå inn for et kutt på 55 prosent og da for hele økonomien.

Dette kuttet skal i sin helhet tas hjemme i Norge. Det betyr i praksis at de totale norske utslippene av klimagasser må kuttes til maksimalt 23,2 millioner tonn i 2030, ned fra rundt 50 millioner tonn i dag. Altså en halvering av utslippene.

– Det skal oppfylles i Norge. Det skal ikke være igjennom fleksibilitetsmekanismer eller kvotekjøp i utlandet, sier Eide.

– Får du til karbonfangst på flere industrianlegg, så får du ganske kraftige kutt bare på grunn av det. Og får du byttet ut naturgass med hydrogen i prosessindustrien, så tar du unna millioner av tonn.

Ap sier nei til å skjerme pumpeprisene ved å kompensere for økt CO2-avgift på bensin og diesel gjennom kutt i veibruksavgiften, slik regjeringen har åpnet for.

– Formålet med CO2-avgift er jo at det skal koste å forurense. Vi mener det er galt å undergrave det, sier Eide.

Han bekrefter samtidig at Ap støtter regjeringens åpning for nullutslippssoner i byene, og at partiet står fast ved målet om at alle nye personbiler og lette varebiler innen 2025 skal være nullutslippskjøretøyer.

Tror på enighet med Sp

– Jeg tror Senterpartiet nå tar tak i en del litt populistiske symbolsaker, som skepsisen til at du ikke skal kunne kjøre i Kongens gate i Oslo med diesel-SUV, sier Eide.

