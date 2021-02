annonse

– Ikke til å tro.

I en kronikk i VG tar refser stortngsrepresentant Jon Georg Dale regjeringens klimaplan.

I stedet for å gjøre noe med klimaproblemene, mener han regjeringen pøser på med symbolpolitikk som kun gjør vanlige nordmenns liv vanskeligere.

Han opplever nå at svært mange er urolige for konsekvensene planen vil ha for norske bedrifter og arbeidsfolk.

– I klimameldingen legges det opp til flere særnorske forbud, påbud og avgiftsøkninger som kan true lønnsomheten til bedriftene våre, skriver Dale og nevner blant annet at regjeringen legger opp til at utslipp og arbeidsplasser skattlegges hardere enn i konkurrerende land.

Nå mener han regjeringens politikk minner om forslag fra Miljøpartiet De Grønne:

– Når MDG for få år siden foreslo dette avgiftsnivået mente vi alle at det var uansvarlig. Nå foreslås dette av Høyre. Det er ikke til å tro, skriver han og konkluderer med at dette «rimer dårlig med regjeringens mantra om at det ikke blir grønt skifte av røde bunnlinjer.» Han anklager Høyre for å ha latt seg overkjøre av Venstres iver etter å innføre symbolpolitikk «som kan medføre at norsk industri og tusenvis av arbeidsplasser flagger ut».

– Det verste med mange av disse forslagene er at ikke regjeringen en gang har gjort en konkret vurdering av konsekvensene av forslagene de selv fremmer, skriver Dale og minner om at klimaproblemene ikke er særnorske, men må løses globalt. ¨

