Det har vært et skred av desinformasjon fra Trump-vennlig hold i Norge over det siste halvåret.

Dette lar seg ikke rettferdiggjøre av hovedstrømsmedienes løgner, som jeg har ettergått i årevis, og dermed foreslår at man skyver til side i denne omgang.

Pedoanklagene

Det begynte med anklager om at Hunter Bidens laptop (som Rudy Guiliani hadde fått i sin besittelse) inneholdt pedofilt materiale.

Hvorfor Trumps kamerat ikke hadde hastverk med å fremlegge dokumentasjon, fremgikk aldri helt klart. Nyheten brøt på et tidspunkt da millioner allerede hadde forhåndsstemt. Ønsket man ikke å vinne valget?

Nå, mange måneder senere, har vi sett ganske mye materiale fra laptopen, men enda ikke et fnugg av bevis for de grove pedofili-anklagene. Er ikke det litt merkelig?

Valgfusk

I november skrev jeg artikkelen, Det stjålne valget ligner mer og mer på høyresidens Russia collusion, hvor jeg kritiserte den svake bevisføringen for at det amerikanske presidentvalget var blitt stjålet.

Jeg poengterte at venstresiden riktignok hadde redusert valgsikkerheten, at irregulariteter hadde forekommet, og at en grundig etterforskning av et selektivt utvalg av poststemmene ville være rasjonelt, men fremholdt samtidig at bevis for fusk som ville svinge hele valget hadde uteblitt.

Etter å ha tilbakevist det ene svake beviset etter det andre, ble jeg i kommentarfeltet konfrontert med enda flere svake bevis, og fremmet til slutt derfor to prediksjoner.

Den ene prediksjonen var at hele rettssystemet trolig ville bli avfeid som korrupt så snart søksmålene (dem som visstnok skulle sprenge hele valget og sette meg i forlegenhet) mislyktes.

Nå har over 60 søksmål blitt avvist. Unnskyldningene er helt i tråd med prediksjonen: Absolutt hele rettsvesenet (inklusivt titalls dommere nominert av republikanere) blir med et pennestrøk diskreditert som korrupt. Det hevdes at domstolene og ankedomstolene derfor har avvist søksmålene på formalia uten engang å se på dem.

Men dette er rett og slett ikke sant. Les for eksempel noen av domsavgjørelsene her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her eller her. Man har vurdert innholdet i søksmålene, og vitner har til og med blitt bragt fremfor dommere. Dokumentasjonen har ganske enkelt ikke stått i stil med påstandene.

Høyesterett avviste riktignok søksmålet til Texas mot vippestatene på formalia. Men det var i deres fulle rett: Electoral College plasserer valgansvaret hos hver enkelte delstat, som betyr at statene ikke har noen som helst rett til å blande seg inn i hverandres prosedyrer. Det betyr også at Trumps press om å få Kongressen til å tilsidesette sertifiserte resultater fra delstatene, bestandig var illegitimt.

Den andre prediksjonen var at anklagene om valgfusk kom til å bli mer ufalsifiserbare ettersom verifikasjonen uteble.

Også denne prediksjonen tror jeg har holdt vann. Nå som søksmålene har feilet, begynner dem som forfekter systematisk valgfusk å snakke mer i retning av stemmesedler som er manipulert på en slik måte at det aldri kan plukkes opp i ettertid. Men om teoriene dine hverken kan verifiseres eller falsifiseres, så er de beklageligvis verdiløse, og kan med like stor enkelthet forkastes.

Det er hele seks vippestater som skiller Biden og Trump. Det vil si at samtlige av dem må svinges tilbake til Trump for å gi han valgseieren. I Michigan er det 150.000 stemmer som skiller kandidatene. For å tette dette formidable gapet, har man dermed fremmet en helt ekstraordinær teori om at tellemaskinene til Dominion flyttet 7 millioner velgere fra Trump til Biden.

Breitbart skrev allerede i november at Trump-teamet distanserte seg fra advokat Sidney Powell (kvinnen bak Dominion-teorien) fordi hun ikke hadde klart å dele noen bevis med dem som ville holde i en rettsal. Nå har hennes forsøk på bevisføring også feilet i rettsvesenet, en påminnelse om at Kraken er et fantasimonster. Trumps eget Justisdepartement har sagt at de ikke har sett noen bevis som ville svinge hele valget. En rekke republikanske senatorer og valgansvarlige har gjort det samme.

Så snart Smartmatics truet med å saksøke høyrevridde medier som holdt liv i teorien, gikk disse straks på defensiven. Fox News og Newsmax dementerte sine egne tidligere utspill, mens One America News har slettet tidligere artikler. Snart er det vel bare Powell og noen norske Trump-tilhengere igjen.

Jeg tror vi sitter med et knock down-argument mot hele Dominion-teorien: To av vippestatene der systemet har blitt brukt, Georgia og Wisconsin, har foretatt fysiske, manuelle omtellinger, altså helt uten maskinell tabulering av stemmene.

Her har vi et perfekt vitenskapelig eksperiment: Fjern Dominion helt fra ligningen, og hva blir da resultatet? Akkurat det samme.

Om din neste unnskyldning er at omtellingene også bare var et tilfelle av tverrpolitisk juks, så er du dessverre utenfor rekkevidden av rasjonelle argumenter, og er offisielt medlem av en kult. Mine kondolanser.

Stormingen av Kongressen

Etter stormingen av Kongressen 6. januar, begynte det raskt å sirkulere historier om at det i virkeligheten var utkledde Antifa-provokatører som stod bak.

Den første “dokumentasjonen” jeg så på dette i sosiale medier, var et bilde av Kongress-stormeren utkledd som en viking (som nok alle har sett) fra et tidligere Black Lives Matter-arrangement.

Der stod han altså med ansiktsmaling av det amerikanske flagget (ikke helt i Antifa-stil, eller?) og med en “Q sent me”-plakat (som på noen bilder veldig villedende hadde blitt skåret bort). I tillegg stod han på motsatt side av veien fra Black Lives Matter-gruppen, som etterlot det helt tydelige inntrykket av at han demonstrerte mot dem. Utrolig nok var det horder som likevel fant dette overbevisende. Siden har fyren blitt identifisert som Jake Angeli, selvsagt en vaskeekte Q-troende og Trump-tilhenger.

Det andre beviset “Antifa i kostymer”-konspirasjonsteoretikerne hoppet på, var forbausende nok enda mer idiotisk. En av demonstrantene som firte seg ned på innsiden av Kongress-bygningen, hadde på seg sorte klær. Derfor, lød det geniale resonnementet, var han trolig et Antifa-medlem. For er ikke sorte klær typisk for Antifa-medlemmer, tross alt? Igjen så pinlig bevisføring at det knapt fortjener en kommentar. Fyren har nå blitt identifisert som Josiah Colt, enda en Trump-frelst aktivist.

Det tredje beviset var en av de innledningsvis mest aktive stormerne, som knuste inn et av Capitols vinduer med et skjold. “It’s Antifa!” kunne man høre noen si. Derfor måtte det vel være slik, ikke sant? Vel, også han har med tiden blitt identifisert, som Proud Boy-medlemmet “Spazzo”.

Det sterkeste beviset hittil er tilstedeværelsen av Black Lives Matter-aktivisten John Sullivan. Problemet er bare at denne ene personen ikke endrer hele sammensetningen til en stor gruppe mennesker. Over 400 individer har blitt identifisert, og historikken på sosiale medier som går igjen indikerer det vi hele tiden visste: At dette var en MAGA-mobb. Med en stor dose confirmation bias kan man selvsagt glatt overse den politiske tilhørigheten til hundrevis av folk, og late som at ett individ er den representative.

Alt dette har et skjær av «no true Scotsman»-feilslutningen over seg, hvor dårlige mennesker automatisk defineres ut av kategorien Trump-supportere. Det er også et utslag av kognitiv dissonans: Mange synes trolig det er for psykologisk ubehagelig å innrømme at egen side gjør rystende gale ting fra tid til annen, og dikter dermed opp de villeste bortforklaringer.

Så har vi teorien om at stormingen ble inngått i samarbeid med politiet, som etter sigende beviser at dette var en “falsk flagg”-operasjon. Det mest slående beviset på dette? Tweeten under, som angivelig viser at demonstrantene ble “sluppet inn” av politiet:

Capitol police open doors for the protestors. They stand aside and invite them inside. pic.twitter.com/OnSd3KGzz5 — Christina Bobb (@christina_bobb) January 8, 2021

Ser du at politiet slipper inn demonstrantene i bygningen her? Det gjør i hvert fall ikke jeg. Jeg ser en stand-off med politiet, før demonstrantene så finner en helt ubevoktet dør å gå inn i.

Vi har også sett videoer av «passive politifolk» på innsiden av Kongressen, som om isolerte politifolk hadde særlig å stille opp med mot mange titalls demonstranter.

Denne teorien er ikke bare ubegripelig dum, den er også direkte fornærmende etter at over 140 politifolk har blitt skadet og fem mennesker drept. Ble Ashli Babbitt henrettet med et nakkeskudd fordi hun spilte på lag med politiet?

Vi har tonnevis av videobevis på veldig harde konfrontasjoner mellom politiet og demonstrantene.

Om disse konspiratoriske elementene blir toneangivende, med hvilken troverdighet kan man da motarbeide manipulasjonen til de politisk korrekte mediene? Er man virkelig villige til å dø på disse tåpelige høydedragene? Forstår man ikke hvor selvdestruktivt dette er?

Merk deg også tendensen til å skyve prediksjoner lenger og lenger inn i fremtiden ettersom disse aldri slår til.

NRK farer med mye rart, men det finnes mennesker i dette landet i fortjeneste av enda mindre troverdighet. Om du tror at koronaviruset ikke finnes, at Bill Gates forsøker å drepe oss alle med vaksiner eller at Q-konspirasjonene har noe for seg, er du dessverre en av dem.

