Den tidligere idrettsprofilen (41) som er tiltalt for å ha voldtatt og mishandlet sin egen kone gjennom en årrekke, nekter straffskyld.

I perioden fra 2016 til 2018 skal mannen ha voldtatt kona selv om hun ba ham om å la være, og til tross for at hun flere ganger fysisk forsøkte å motsette seg handlingene.

Utdrag fra tiltalen:

«Volden har blant annet bestått i at han har dyttet henne, sparket henne, satt seg oppå henne med kneet sitt på brystkassen, dratt henne langs bakken, dratt henne etter håret, sparket og dyttet henne ned trapper, dyttet henne inn i hjørnet på en skuffeseksjon og slengt henne i bakken og i veggen. Ved en anledning kneet han henne i ansiktet slik at hun fikk et kutt i pannen og ved en annen anledning dyttet han henne slik at hun fikk et kutt og/eller sår i bakhodet.

Truslene har blant annet bestått i at han sa at han skulle drepe henne, at han skulle ‘knuse trynet” hennes, truet med å ta sitt eget liv og at han skulle ta barna. Den nedsettende og krenkende atferden har blant annet skjedd ved at han har kalt henne ‘jævla hore’, ‘du er så støgg’ eller lignende. Han har også flere ganger urinert på hennes gjenstander og kastet vesken og mobilen hennes i bakken og sparket gjenstandene rundt. Han har kontrollert henne ved blant annet å begrense handlefriheten hennes ved å forfølge henne, true henne med at barna ble alene uten tilsyn om hun ikke kom hjem, ta henne med makt inn i huset igjen da hun dro og prøvd å få opp døren om hun låste seg inne på et rom.»

– Det gjør jeg ikke, svarte tiltalte på spørsmål om han erkjenner straffskyld, ifølge VG.

Varsler forhøyet straff

Enkelte av forholdene skal ha funnet sted over et tidsrom på mer enn 16 år. Det foregikk mens mannen fremdeles var aktiv på toppnivå i Norge.

Mannens forsvarer, advokat Frode Sulland, hevdet i sitt innledningsforedrag at det er store svakheter ved bevisgrunnlaget. Han ble først nylig gjort oppmerksom på at klienten ble hemmelig avlyttet av politiet i august og september 2019, i forbindelse med de første avhørene i saken, skriver Dagbladet.

– Han varsler allerede nå at han vil gi en innledende fri forklaring, sa Sulland, som poengterte at tiltalte og fornærmede har «to ulike versjoner av et ekteskap».

– Alvorlig sak

Paret traff hverandre tidlig på 2000-tallet. De har barn sammen, og var gift fram til 2018, da de ble separert. Etter separasjonen var forholdet svært konfliktfylt, ifølge aktor, melder TV 2.

Det var kona selv som sommeren 2019 gikk til politiet og anmeldte ektemannen. Hun ga en svært detaljert anmeldelse, sa statsadvokaten ifølge Romerikes Blad.

Retten har satt av åtte dager til saken.

Resett har valgt å ikke identifisere mannen da dette også vil eksponere de fornærmede i saken. Men mannen (f. 1979) er etnisk norsk og har spilt toppfotball gjennom mange år.

