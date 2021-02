annonse

I min verden finnes et ganske enkelt prinsipp. Volder du skade eller tap, må du ta ansvar for det og kan bli erstatningspliktig.

Sett at WHO eller andre kan dokumentere at viruset kom fra Kina og at det til og med slapp ut av laboratoriet enten ved et uhell eller enda verre, med hensikt. Så langt har kineserne vært flinke til å bortforklare.

En ting er at det aldri skulle vært lov til å forske på verken virus eller andre biologiske forbindelser som ikke er ledd i sykdomsbekjempelse. Men her har vi lite å stille opp mot miljøer som ikke selv ser at dette er forkastelig.

Vi har internasjonale arenaer for å dømme både individer og nasjoner. Det vil være galt å sitte stille i båten etter pandemien er over, hvis den tar slutt noen gang – hvem vet. Oppgjørets time bør komme når vi vet hvor viruset kom fra og gjerne hvordan det spredde seg. Liten grunn til å stole på kineserne i den sammenheng.

Om ikke du og jeg og resten av verden får erstatning for å sitte i karantene, miste jobben, dø av viruset eller andre effekter av smitten, kan vi i det minste sende et kraftig signal til Kina om at de skal dømmes til å erstatte den skaden de har forvoldt. Penger inn på konto kan vi se langt etter, men en dom vil nok skrape godt i det glansbildet Xi Jinping ønsker at verden skal se. Og kanskje tenker de seg om. Er det er verdt å eksperimentere med så farlige ting?

